Nova tragèdia a les carreteres: Mor un ciclista després de xocar amb un autocar

per Iker Silvosa

Un nou accident ha tornat a sacsejar la comunitat de conductors i ciclistes en un dels principals accessos de Lleida. La tarda d'ahir, que va començar amb problemes de trànsit i llargues retencions, va acabar marcada per la fatalitat. La notícia de la mort d'un ciclista després d'un xoc amb un autocar ha causat impacte entre els usuaris habituals de la carretera i ha reobert el debat sobre la seguretat viària a la zona.

Impacte a la carretera N-240: Un dia negre a Lleida

L'accident mortal va tenir lloc aquest dimarts a la tarda a la carretera N-240, una de les vies més transitades de la província de Lleida. Eren les 15:49 quan un ciclista de 70 anys va col·lidir violentament per encalç amb un autocar aturat en el tram comprès entre els quilòmetres 98 i 99, a pocs metres de la coneguda rotonda del Jardiland. El succés va provocar la intervenció immediata dels equips d'emergència, que van haver de tallar la carretera durant diversos minuts per atendre el ferit i assegurar la zona.

El ciclista va ser traslladat d'urgència a l'Hospital Arnau de Vilanova, on va ingressar en estat crític. Malgrat els esforços dels sanitaris, la gravetat de les lesions va resultar insalvable i l'home va morir durant la matinada, segons han confirmat fonts hospitalàries a Segre.

Un matí caòtic: Un altre accident agreuja el trànsit a l'N-240

La jornada a l'N-240 ja havia començat de manera accidentada. Només unes hores abans, a les 8:50 del matí, un camió que transportava 173 porcs va bolcar a l'enllaç amb l'autovia A-2, just a la rotonda del Jardiland, al quilòmetre 99,3. El camió va quedar travessat sobre la calçada, fet que va obligar els Mossos d'Esquadra a desviar el trànsit i a regular la circulació durant bona part del matí.

En l'operatiu hi van participar quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, diverses patrulles policials i efectius del Servei d'Emergències Mèdiques. El conductor del camió va resultar il·lès, però l'accident va generar importants retencions que es van mantenir fins a la tarda, just abans de produir-se la tragèdia del ciclista. Durant tot el matí, els equips d'emergència van treballar en el trasllat dels animals vius i la retirada dels que no van sobreviure al sinistre.

El repte de la seguretat a les carreteres de Lleida

Amb dos incidents greus en menys de deu hores i en el mateix punt, la carretera N-240 es va convertir en el centre de totes les mirades. Els investigadors analitzen ara si l'acumulació de vehicles i els desviaments previs van poder influir en el xoc entre el ciclista i l'autocar. Les dades inicials apunten que el ciclista no va poder evitar l'impacte quan el vehicle pesant es trobava aturat a la via, possiblement pel trànsit lent derivat de l'accident anterior.

La notícia ha causat commoció entre els ciclistes que solen recórrer aquesta carretera, una via que, malgrat les seves característiques, acumula cada any un nombre preocupant d'accidents. Les associacions d'usuaris reclamen més mesures de seguretat i millor senyalització als trams més conflictius, especialment després de jornades complicades com la d'aquest dimarts.