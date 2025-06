Última hora, una baralla amb trets i apunyalaments sembra el caos: Hi ha ferits

Un episodi de tensió i violència ha sacsejat l'ambient habitual d'una ciutat metropolitana. Un cop més, la seguretat i la convivència s'han vist amenaçades per un succés que manté en suspens els veïns i les autoritats. El que semblava una jornada més en la rutina de la tarda va acabar convertint-se en l'escenari d'una baralla multitudinària marcada per trets i atacs amb arma blanca

Trets en plena via pública: El detonant del caos

La jornada d'aquest dimarts va acabar de la manera menys esperada. Al caure la tarda, el so de diversos trets va retrunyir en un carrer concorregut de Badalona, al barri de Sant Roc, alertant els veïns i generant una ràpida cadena de trucades al 112, tal com han informat des d'El Caso. La policia local hi va acudir de seguida i, després d'assegurar la zona, va trobar beines i restes de projectils en plena via pública. L'escena oferia indicis clars de la gravetat del succés: en qüestió de minuts, el barri va passar del bullici diari a la por i la incertesa.

Poc després de l'incident, la situació es va complicar encara més. Un home ferit es va presentar pel seu propi peu en un hospital proper, amb una ferida d'arma blanca a la cama. Tot i que la policia investiga la seva relació directa amb la baralla i els trets, tot apunta que va ser un dels principals implicats en l'enfrontament

| ACN

Un conflicte entre famílies d'ètnia gitana: El rerefons del succés

Fonts properes a la investigació han revelat que l'enfrontament té el seu origen en una discussió personal entre dues famílies d'ètnia gitana. Segons les primeres investigacions, el detonant hauria estat una disputa relacionada amb una de les dones del clan, cosa que va fer créixer la tensió fins a l'extrem. La baralla va escalar ràpidament i, en qüestió de minuts, una vintena de persones es van veure embolicades en una batalla campal en plena via pública

En aquest ambient de màxima crispació, un dels bàndols va decidir disparar a l'aire mentre l'altre responia amb un atac amb arma blanca. La ràpida intervenció de les forces de seguretat va evitar un desenllaç encara més greu, tot i que el caos i la por es van apoderar del veïnat durant diversos minuts

Investigació en punt mort i antecedents preocupants

Malgrat l'espectacularitat de l'incident, la investigació policial es troba, per ara, en un carreró sense sortida. Ni els ferits ni la resta d'implicats han volgut col·laborar amb les autoritats. Cap d'ells ha presentat denúncia ni ha volgut aportar detalls que puguin aclarir el que ha passat. De fet, segons fonts policials, les dues famílies han arribat a un acord i tot indica que el conflicte no anirà a més, almenys a curt termini

Aquest tipus de successos no és aïllat. Els enfrontaments armats entre clans d'ètnia gitana s'han repetit els darrers mesos en altres zones de l'àrea metropolitana. Fa tot just uns mesos, un tiroteig entre famílies va acabar amb més de 150 trets en un barri conegut proper i amb una dona ferida per una bala perduda. La manca de col·laboració i la pressió social dificulten les investigacions i permeten que aquestes situacions es repeteixin, cada cop amb més facilitat per accedir a armes de foc