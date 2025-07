Nova mort violenta a Catalunya: Maten una anciana de 80 anys després d’entrar a robar

per Mireia Puig

La tranquil·litat d'un edifici residencial s'ha vist trencada per un succés que ha sembrat la inquietud i el neguit entre els veïns. Una dona d'edat avançada va ser trobada sense vida al seu domicili en circumstàncies que apunten a un final violent, un fet que ha posat en alerta les autoritats i que suma una nova pàgina a la crònica negra de la regió. La investigació, ara en mans dels especialistes en homicidis, busca esclarir els foscos detalls que envolten aquesta tràgica mort, amb la hipòtesi d'un robatori com a principal teló de fons.

La veu d'alarma va saltar durant la nit de divendres, quan els serveis d'emergència van rebre l'avís. El que en un principi podria semblar la defunció d'una persona gran que vivia sola, ben aviat va adquirir un caire molt més sinistre. Els primers agents a arribar a l'escena es van adonar d'indicis que no quadraven amb una mort natural, activant de seguida el protocol per a crims violents.

Troballa al cor de Barcelona

L'epicentre d'aquesta investigació, segons informa El Caso, se situa en un pis del carrer de Rosselló, en una zona cèntrica de Barcelona molt propera a l'emblemàtica avinguda Diagonal. Va ser a l'interior d'aquest habitatge on els Mossos d'Esquadra van localitzar el cos sense vida d'Ana María, una dona d'uns 80 anys. La troballa es va produir al voltant de les nou del vespre del passat divendres, moment en què es va desplegar un ampli dispositiu policial que va acordonar la zona.

| ACN

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la policia catalana ha assumit el cas, una unitat especialitzada que només intervé quan existeixen sospites fonamentades d'una mort de naturalesa criminal. Durant hores, fins a gairebé les dues de la matinada, els investigadors van pentinar minuciosament el domicili a la recerca de proves, analitzant cada racó de l'habitació on jeia el cos i de la resta de l'habitatge. El pis, avui dia, roman precintat mentre continuen les investigacions.

L'autòpsia, clau en la investigació

Tot i que la principal línia d'investigació apunta a un homicidi, els Mossos d'Esquadra es mostren cauts i a l'espera de resultats definitius. Fonts properes al cas han revelat que, si bé el cos de la víctima no presentava signes evidents i externs d'una agressió brutal, hi ha diversos indicis que fan pensar en un escenari violent.

La peça clau que permetrà confirmar o descartar la criminalitat serà l'informe de l'autòpsia. L'anàlisi forense determinarà la causa exacta de la mort i aportarà llum sobre si Ana María va ser agredida pels assaltants. La policia catalana espera aquest informe per poder avançar amb pas ferm en una investigació que, de moment, es manté sota un estricte secret de sumari per no comprometre'n l'èxit.

| ACN

La hipòtesi d'un robatori violent

L'indici més sòlid que manegen els investigadors és l'estat de la porta d'accés a l'habitatge. Segons les primeres observacions, el pany presentava senyals d'haver estat forçat, la qual cosa suggereix que una o diverses persones van entrar al domicili sense el consentiment de la víctima. Aquesta evidència reforça la teoria que el mòbil del crim va ser un robatori que va derivar en conseqüències fatals.

De moment, es desconeix si els assaltants van aconseguir sostreure objectes de valor o si alguna estança del pis va ser registrada a la recerca d'un botí. Tanmateix, una dada reveladora i preocupant ha sortit a la llum: no era la primera vegada que Ana María patia un robatori a casa seva.

Commoció al veïnat

La notícia ha caigut com una galleda d'aigua freda a la comunitat de veïns. Ana María era una resident de tota la vida, una figura coneguda i estimada a l'edifici on havia viscut durant dècades i on va criar els seus fills. Actualment, l'anciana vivia sola, una circumstància que la feia especialment vulnerable.

Els Mossos d'Esquadra es van posar en contacte amb el fill de la víctima, que es va personar al lloc dels fets visiblement afectat. Així mateix, els agents van prendre declaració als veïns de l'immoble amb l'esperança que algun pogués haver sentit algun soroll estrany o vist alguna persona sospitosa en les hores prèvies al fatal desenllaç.