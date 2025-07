Ja se sap l'origen de l'atacant que va voler matar un policia local de Montornès

El que en un principi es va relatar com un acte de violència sobtada i aïllada, ara es revela com la culminació d'una crisi latent, la crònica d'una tragèdia anunciada que hauria pogut ser infinitament pitjor. A mesura que avancen les hores, els detalls que emergeixen de l'assalt mortal a la comissaria de la Policia Local pinten un quadre encara més preocupant.

No només s'ha identificat l'agressor, sinó que s'ha posat de manifest una precarietat de mitjans que va deixar la seguretat de tot un municipi en mans d'un agent acabat de sortir de l'acadèmia, el temple del qual va evitar una massacre.

La investigació ha aconseguit posar nom i origen a l'home que, armat amb un ganivet de grans dimensions, va ser abatut divendres passat. Es tracta d'un jove d'uns 25 anys i d'origen subsaharià, segons informa El Caso. Els Mossos d'Esquadra, que han assumit el cas a través de la seva Divisió d'Investigació Criminal (DIC), han descartat des del primer moment que es tracti d'un atemptat terrorista, centrant les investigacions en l'entorn i les motivacions personals de l'individu. El jutjat de guàrdia de Granollers ha decretat el secret de sumari, però les peces del trencaclosques comencen a encaixar.

| Mossos d'Esquadra, XCatalunya

Un heroi inesperat

La seqüència dels fets és ara més clara i més alarmant. L'enfrontament no va començar a la comissaria, sinó minuts abans, quan l'atacant va increpar des d'un balcó la patrulla que feia el tancament del cementiri municipal. En aquella patrulla hi anava un agent interí i un policia en pràctiques que tot just feia unes setmanes que estava de servei després de graduar-se a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). Després de l'altercat verbal, els agents van continuar la seva ronda, sense imaginar el que estava per venir.

Poc després, en tornar a la prefectura, es van trobar amb l'horror. El jove havia aconseguit vulnerar la seguretat, franquejant una primera porta d'accés restringit, i ja es trobava a l'interior de les dependències. Allà, amb un ganivet de cuina de gran mida a la mà, estava amenaçant l'únic agent que es trobava a la recepció, un policia que, a més, estava desarmat. Davant l'amenaça imminent i letal contra la vida del seu company, l'agent en pràctiques va actuar segons el protocol. Va desenfundar la seva arma i va obrir foc per neutralitzar l'agressor.

La bala va ser encertada i va abatre l'atacant, però la tragèdia no va acabar aquí. El rebot d'un dels projectils va impactar al tòrax de l'agent que era amenaçat, qui no portava armilla antibales. El policia ferit va ser operat a l'Hospital de Sant Pau i, tot i que la seva vida està fora de perill, roman ingressat a l'UCI, pendent d'evolució.

| Gencat

La crua realitat: tres agents i una sola arma

L'incident ha destapat una situació de precarietat extrema al cos de la Policia Local de Montornès del Vallès. Al torn de nit d'aquell divendres, només hi havia tres agents de servei per a una població de gairebé 18.000 habitants i un extens polígon industrial.

D'aquests tres agents, l'únic que anava armat era, paradoxalment, el nouvingut, el policia en pràctiques. Fonts internes del cos, citades per ElCaso.cat, descriuen la situació com un "declivi i degradació" que s'arrossega des de fa anys. La manca de personal i de mitjans tècnics i de seguretat ha provocat una fugida d'agents cap a altres municipis amb millors condicions. Denuncien que, tot i que l'Ajuntament no desitgés un desenllaç així, no ha fet prou per evitar-ho, descurant la seguretat dels seus propis policies i, per extensió, la de tots els ciutadans.