2 accidents provoquen 16 quilòmetres de retencions a l'AP-7

Una jornada que s'anticipava de lleure i desconnexió per a milers de ciutadans s'ha transformat en una prova de paciència sobre l'asfalt. La gran operació sortida d'aquest cap de setmana, impulsada per les favorables previsions meteorològiques i l'inici de les vacances per a molts, ha mostrat la seva cara més amarga en una de les artèries viàries més importants del país, on la combinació d'un èxode massiu i diversos incidents ha generat un col·lapse quilomètric.

L'escenari d'aquestes complicacions ha estat, una vegada més, l'autopista AP-7, un eix vertebrador que canalitza el dens trànsit de l'àrea metropolitana de Barcelona cap a les populars zones costaneres. Durant el matí d'aquest dissabte, la via ha patit les conseqüències de dos accidents consecutius que han posat en escac la fluïdesa del trànsit, especialment en direcció sud, convertint el somni d'una escapada ràpida en una lenta i frustrant processó de vehicles.

La suma d'ambdós sinistres ha provocat una serp de metall i asfalt que ha arribat als 16 quilòmetres de longitud, afectant milers de conductors.

| ACN

Un nus a Sant Cugat

El primer dels focus de tensió es va localitzar al tram central de l'autopista, a l'alçada de Sant Cugat del Vallès. Un accident en què es van veure implicats diversos vehicles va desfermar el caos en sentit Tarragona. L'impacte va obligar les autoritats a prendre mesures immediates, procedint al tall d'un dels carrils per facilitar les tasques d'assistència i la retirada dels cotxes sinistrats.

Aquesta acció, tot i ser necessària, va tenir un efecte dominó immediat. La congestió va començar a créixer ràpidament des de Cerdanyola, generant una cua de fins a vuit quilòmetres. Els conductors es van veure atrapats en un embut que va alentir dràsticament la marxa, sumant una considerable demora als seus trajectes i elevant la tensió en un dia que havia de ser de descans.

Martorell se suma al caos

Per si la situació no fos prou complexa, un segon incident previ, ocorregut als voltants de Martorell, va venir a agreujar les ja existents retencions en la mateixa direcció. Tot i que els detalls d'aquest segon sinistre no han transcendit amb la mateixa profusió, el seu impacte va ser clau per consolidar el col·lapse a l'AP-7. Aquest nou obstacle es va sumar a la congestió originada a Sant Cugat, creant un panorama viari extraordinàriament complicat a tot el corredor sud.

| ACN

Però els problemes no es van limitar únicament a la direcció Tarragona. En sentit contrari, cap a Girona, l'autopista també presentava un estat preocupant, amb altres vuit quilòmetres de circulació densa i aturades intermitents al tram comprès entre Mollet i la Roca del Vallès, evidenciant la saturació generalitzada de la via.

L'èxode d'estiu i les seves conseqüències

Aquests incidents s'emmarquen en un context de mobilitat excepcional. El Servei Català de Trànsit ja havia posat el focus sobre l'AP-7, preveient una de les operacions sortida més intenses de l'any. Les estimacions oficials apuntaven que prop de 480.000 vehicles abandonarien l'àrea de Barcelona entre divendres a la tarda i aquest dissabte, una xifra que explica la gran densitat de trànsit des de primera hora.

La jornada de divendres ja va servir com un funest presagi del que podria passar. Es van registrar pics de retencions que van superar els 40 quilòmetres en diversos punts de la mateixa autopista. A la massiva afluència de cotxes s'hi va sumar un factor meteorològic advers. Els intensos xàfecs i les tempestes de calamarsa que van escombrar comarques com el Maresme i el Vallès Oriental van complicar encara més la circulació, reduint la visibilitat i creant condicions perilloses que van contribuir a la formació de llargues cues.