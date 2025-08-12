Brutal incendi de diversos remolcs: Actuen 11 dotacions de Bombers

La tarda d'aquest dilluns, un aparatós incendi al municipi de Peralada (Alt Empordà) ha mobilitzat un ampli operatiu d'emergències. Segons ha informat el cos de Bombers de la Generalitat, l'avís es va rebre a les 15:56 hores i, a causa de la magnitud i el risc de propagació, fins a onze dotacions van ser desplaçades al lloc dels fets.
L'origen del foc i la seva ràpida propagació
L'incendi es va iniciar a l'exterior d'una granja, afectant diversos remolcs, pilons de palla i acumulacions de ferralla. Aquests materials, altament inflamables, van provocar que les flames creixessin amb rapidesa i generessin una densa columna de fum negre visible des de diversos quilòmetres.
El vent moderat i les altes temperatures de la jornada van afavorir que el foc es propagués cap a la vegetació agrícola propera, amenaçant d'arribar a zones de conreu i augmentant la urgència de la intervenció.
Operatiu d'extinció
Els Bombers van desplegar onze dotacions, entre vehicles autobomba, unitats lleugeres i equips especialitzats en incendis industrials i agrícoles. A la imatge s'observen els efectius treballant amb mànegues per sufocar les flames, equipats amb vestits ignífugs i equips de respiració autònoma a causa de la intensitat del fum.
L'estratègia d'extinció es va centrar en tres fronts: contenir l'avanç cap als camps, evitar que el foc arribés a les estructures principals de la granja i sufocar els focus als remolcs i la palla acumulada.
Assistència sanitària
El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) també es va desplaçar fins al lloc amb recursos d'assistència, atenent una persona afectada. Tot i que no s'han detallat les lesions, tot apunta que es tractaria d'una intoxicació lleu per inhalació de fum o d'un cop sofert durant les tasques inicials de control. No va ser necessari el seu trasllat hospitalari, tot i que es va mantenir en observació preventiva.
Gràcies a la ràpida i coordinada intervenció, l'incendi es va poder controlar abans que afectés greument les zones de conreu properes. Un cop extingides les flames, els equips van treballar en la fase de remull per assegurar que no quedessin brases ocultes que poguessin revifar el foc.
Investigació de les causes
Els tècnics de Bombers i els Agents Rurals han iniciat una investigació per determinar l'origen del foc. Entre les hipòtesis que es consideren hi ha un possible curtcircuit en algun dels remolcs estacionats, el mal estat d'instal·lacions elèctriques properes o una imprudència amb maquinària agrícola.
La presència de palla i materials combustibles en espais oberts i sense protecció incrementa el risc d'incendis en zones rurals, especialment en períodes de sequera i altes temperatures com l'actual.
Recomanacions i prevenció
Les autoritats recorden la importància de mantenir desbrossades les àrees de treball a granges i explotacions agrícoles, evitar acumular material inflamable a prop d'edificacions i disposar de punts d'aigua o extintors de fàcil accés. També insisteixen que, en dies de risc elevat d'incendi, s'eviti l'ús de maquinària que pugui generar espurnes.
Aquest incendi és un exemple de com, en qüestió de minuts, un foc pot posar en risc tant les instal·lacions com la producció agrícola i, sobretot, la seguretat de les persones. L'actuació dels onze equips de Bombers i la col·laboració del SEM van ser clau perquè l'incident quedés resolt sense conseqüències greus.