Espectacular accident a la C-26: Hi participen 4 dotacions de bombers

La tarda d'aquest dilluns ha estat marcada per un greu accident de trànsit a la carretera C-26, al seu pas pel municipi de Foradada (Noguera), que ha mobilitzat diversos cossos d'emergència. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, l'avís es va rebre a les 15.15 hores i en el sinistre s'hi ha vist implicat un únic vehicle, que va acabar bolcat sobre la calçada.
La intervenció dels Bombers
A la imatge facilitada pel mateix cos d'emergència, s'observa el vehicle sinistrat completament bolcat i amb greus danys a la seva part frontal i lateral, mentre els bombers, equipats amb material d'intervenció, treballen a la zona al costat d'un camió autobomba.
Els efectius de Bombers han assegurat el vehicle per evitar riscos addicionals, ja que en accidents d'aquest tipus hi ha perill de fuita de combustible o incendi. Així mateix, han col·laborat amb el personal sanitari per facilitar l'accés als ocupants.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) s'ha desplaçat amb una ambulància de suport vital avançat i personal especialitzat. Segons la informació oficial, dues persones han estat ateses al lloc de l'accident. De moment, no ha transcendit la gravetat de les lesions.
Retall parcial de la via i regulació del trànsit
Els Mossos d'Esquadra, que també es van personar al lloc, han procedit a tallar un dels carrils de la C-26 per permetre la feina dels equips d'emergència i garantir la seguretat dels conductors que circulaven per la zona. La circulació es va regular de manera alterna, cosa que va provocar retencions puntuals.
La zona del sinistre, situada en un tram recte de la carretera, va quedar senyalitzada amb cons i balises per prevenir nous accidents mentre duraven les tasques d'assistència i retirada del vehicle sinistrat.
Tot i que encara no hi ha una versió oficial sobre les causes de l'accident, els Mossos d'Esquadra han iniciat una investigació per determinar què va poder provocar que el vehicle acabés bolcant. Entre les hipòtesis es consideren possibles distraccions, excés de velocitat, pèrdua de control per l'estat de la via o factors meteorològics.
Importància de la ràpida coordinació
L'accident de Foradada és un exemple de la ràpida resposta i coordinació entre els diferents cossos d'emergència a Catalunya. En pocs minuts, Bombers, SEM i Mossos van actuar de manera conjunta, assegurant la zona, prestant assistència sanitària i gestionant la circulació per evitar més riscos.
La intervenció de quatre dotacions de Bombers va ser clau per estabilitzar la situació, especialment en un escenari on el vehicle havia quedat bolcat i en una posició inestable sobre la calçada.
Un recordatori sobre la prudència al volant
Les autoritats recorden la importància de mantenir la prudència al volant, especialment en carreteres secundàries com la C-26, on els avançaments, els canvis de rasant i les distraccions poden tenir conseqüències greus. Tot i que en aquest cas no hi va haver víctimes mortals, el bolcament del vehicle i l'atenció a dues persones demostren que qualsevol incident pot convertir-se en una emergència de gran envergadura.