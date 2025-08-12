Nueva incidencia en Rodalies: Trenes cancelados y una hora de retraso en varias líneas

Las primeras horas de la jornada han vuelto a dejar una sensación de frustración entre muchos usuarios del servicio ferroviario catalán. Sí, esto parece el día de la marmota. En pleno mes de agosto y con la ola de calor golpeando Catalunya, cientos de viajeros han tenido que reorganizar sus desplazamientos por una nueva cadena de incidencias que, en algunos casos, ha supuesto hasta una hora de retraso.

Retrasos y cancelaciones en plena operación de verano

Según información facilitada por Renfe y confirmada por Adif, el servicio de Rodalies ha registrado este martes 12 de agosto múltiples alteraciones. La línea RL4 ha sido una de las más afectadas, con el tren Lleida Pirineus (5:12 h) – Terrassa Estació del Nord (7:36 h) y el Terrassa Estació del Nord (5:20 h) – Lleida Pirineus (7:42 h) circulando con demoras de aproximadamente una hora debido a una incidencia en la señalización en la zona de Calaf. Técnicos especializados trabajan desde primera hora para restablecer la normalidad.

La situación ha derivado también en cancelaciones totales de servicio en la línea RL3. Concretamente, los trenes Lleida-Pirineus (8:03 h) – Cervera (8:54 h) y Cervera (9:12 h) – Lleida-Pirineus (10:03 h) han quedado fuera de circulación. En estos casos, la operadora ha ofrecido servicios alternativos mediante otros horarios cercanos, aunque sin evitar el trastorno para los pasajeros.

| ACN

Por otra parte, la línea R11 también ha sufrido alteraciones destacadas, con la cancelación del tren Figueres (6:41 h) – Sants (8:40 h) por causas imprevistas. Los usuarios han tenido que reubicarse en la siguiente expedición, programada a las 7:08 h con llegada a las 9:10 h.

Incidencias acumuladas y afectaciones adicionales

La mañana no ha sido más tranquila para la línea R4, donde se acumulan retrasos que pueden superar los 30 minutos debido a las obras que se llevan a cabo en la zona de Martorell. Esta circunstancia, sumada a las cancelaciones y demoras en otras líneas, ha generado un efecto dominó en varios trayectos, con estaciones abarrotadas y viajeros buscando alternativas para llegar a sus destinos.

Este episodio llega apenas 24 horas después de otra jornada complicada en Rodalies. El lunes, un fallo en la megafonía y en los monitores informativos dejó a miles de pasajeros sin referencias claras sobre los horarios de paso de los trenes, obligándolos a depender exclusivamente de la información que proporcionaba el personal de las estaciones o las actualizaciones en redes sociales.

El impacto en los usuarios en pleno agosto

La combinación de incidencias técnicas, cancelaciones y retrasos se ve agravada por el contexto actual: pleno mes de agosto, altas temperaturas y un mayor movimiento de viajeros por vacaciones. Para muchos usuarios, el calor en los andenes y la incertidumbre sobre la hora real de salida han convertido el inicio de la jornada en una experiencia especialmente incómoda.

En redes sociales, varios pasajeros han compartido imágenes y quejas sobre la gestión de las incidencias, reclamando más información en tiempo real y alternativas más efectivas. Este nuevo episodio vuelve a poner sobre la mesa la fiabilidad del servicio de Rodalies en Catalunya, un tema que lleva años generando controversia.