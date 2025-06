Un nou incendi forestal fa saltar les alarmes: Crema gairebé 30 hectàrees

La tranquil·litat d'una jornada dominical s'ha vist interrompuda per una nova emergència que torna a posar en escac els equips d'extinció i les autoritats. La ràpida mobilització de recursos i la col·laboració entre diferents cossos han estat fonamentals per intentar frenar l'avanç de les flames en un episodi que, tot i que lamentablement recurrent a la temporada d'estiu, sempre posa a prova la capacitat de resposta davant el foc.

Foc desfermat a Pinell de Solsonès

Els fets han tingut lloc aquest diumenge a Pinell de Solsonès, un petit municipi situat a la comarca del Solsonès, a la província de Lleida. Segons la informació facilitada pels Bombers de la Generalitat a través dels seus canals oficials, l'avís de l'incendi es va rebre a les 15:16 hores. Les flames, que han avançat amb rapidesa, han afectat principalment extensions de vegetació agrícola, tot i que també han arribat a zones de vegetació forestal, incrementant el risc de propagació.

En l'operatiu desplegat, han intervingut inicialment 13 vehicles terrestres, amb el suport de dos helicòpters i quatre avionetes que han fet descàrregues contínues d'aigua sobre els punts més crítics. El treball coordinat d'aquests efectius ha estat essencial per frenar l'avanç del flanc dret de l'incendi, considerat el més perillós per la direcció del vent i les condicions del terreny.

La col·laboració amb les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) locals ha estat un altre factor clau. Els equips de la zona han treballat conjuntament llaurant els camps més propers a l'incendi, una tàctica habitual per crear barreres que dificultin l'avanç de les flames cap a noves àrees conreades o boscoses.

Més de 26 hectàrees afectades i origen sota investigació

Mentre els equips d'emergència lluitaven per contenir l'incendi a Pinell de Solsonès, un altre focus ha sorgit a la veïna comarca de la Segarra, concretament entre Torrefeta i Florejacs. Segons les dades provisionals publicades pels Agents Rurals, el foc en aquest punt hauria afectat ja una superfície de 26,84 hectàrees. En aquest cas, les primeres investigacions apunten a una possible sobrecàrrega en una línia elèctrica com a causa del sinistre, una hipòtesi que està sent analitzada amb detall pels especialistes.

No és la primera vegada que un incendi d'aquestes característiques obliga a desplegar un gran nombre de recursos a la zona interior de Catalunya. Les condicions meteorològiques, sumades a l'estat de la vegetació durant l'estiu, converteixen aquestes comarques en territoris especialment vulnerables a l'acció del foc. Les imatges aèries difoses pels equips d'extinció mostren extenses franges de terreny calcinat i columnes de fum visibles des de quilòmetres de distància, una escena que tristament es repeteix cada any als mesos més càlids.