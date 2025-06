Doble tragèdia mortal a la mateixa zona en incendiar-se dos pisos

Hi ha successos que, pel seu dramatisme i la concatenació de desgràcies, aconsegueixen estremir tota una comunitat. El que semblava un cap de setmana corrent va acabar tenyint-se de dol per culpa de dos incendis que, en només vint-i-quatre hores, han costat la vida a dues persones en una mateixa regió, generant un impacte que transcendeix les fronteres locals. Una successió de fets que ha deixat no només dolor, sinó també moltes preguntes obertes sobre la prevenció i la seguretat a les llars.

Un cap de setmana marcat per la tragèdia

Els fets es van desenvolupar entre divendres i la matinada de dissabte, a Extremadura, i han sacsejat tant la capital regional com una de les seves localitats més emblemàtiques. A la tarda de divendres, un habitatge d'Olivenza, a la província de Badajoz, es convertia en l'escenari d'un incendi devastador. Una nena de només quatre anys va perdre la vida a l'interior de casa seva, situada al carrer San Sebastián, després de declarar-se un foc que va sorprendre tota la família.

La situació va ser especialment dramàtica: diversos menors, els pares i l'àvia de la petita es trobaven al domicili en el moment de l'incendi, tal com han explicat des de Hoy. Testimonis relaten com el pare, en un intent desesperat per salvar la seva filla, també va resultar ferit i va haver de ser evacuat amb cremades. Els bombers d'Olivenza i Jerez de los Caballeros van actuar amb rapidesa, aconseguint sufocar l'incendi i assegurar la zona passades les deu de la nit. Tanmateix, malgrat la intervenció, només va ser possible rescatar el cos sense vida de la menor, una tragèdia que va deixar el veïnat en estat de xoc.

| ACN

Una nova víctima mortal, poques hores després

Mentre la commoció pel que va passar a Olivenza encara era patent, la matinada de dissabte es va registrar un altre incendi mortal, aquesta vegada a la capital extremenya. Cap a les cinc de la matinada, les flames es van apoderar d'un pis al cèntric carrer Cáceres, a Mèrida. El foc, localitzat a la tercera planta d'un bloc residencial, es va saldar amb la mort d'una dona de 58 anys, que es trobava sola a l'habitatge quan es va produir el succés.

A la zona hi van acudir ràpidament bombers, Policia Nacional, Policia Local i serveis sanitaris, però la intensitat de l'incendi va impedir qualsevol maniobra de rescat. Aquest nou episodi de tragèdia es va sumar al dolor que ja arrossegava la regió des del dia anterior, incrementant la consternació entre els veïns i les autoritats.

Dolor i solidaritat a Extremadura

Les reaccions institucionals no van trigar a arribar. La presidenta de la Junta d'Extremadura, María Guardiola, va expressar públicament el seu pesar tant per la mort de la nena a Olivenza com per la de la dona a Mèrida, traslladant el seu suport a les famílies i als afins de totes dues víctimes. “Ens hem despertat amb la tràgica notícia de la defunció d'una altra dona a Mèrida, a causa d'un incendi a casa seva. El meu sentit condol i suport a la seva família i als seus éssers estimats”, compartia a les seves xarxes socials.

Per la seva banda, l'alcalde d'Olivenza, Manuel González Andrade, va manifestar el sentir col·lectiu d'una localitat colpejada per la fatalitat. La família de la petita, d'origen ucraïnès i refugiada de la guerra, havia arribat a Extremadura a la recerca d'una vida millor, integrant-se plenament a la comunitat local. “Venir fugint d'una guerra per trobar-se aquí amb una desgràcia d'aquesta magnitud”, lamentava l'alcalde, subratllant el dolor i la solidaritat que han despertat aquests esdeveniments.