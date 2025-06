Desenllaç fatal en una baralla familiar: Mor un home després de llançar-se des del quart pis

Les nits poden tornar-se imprevisibles quan la tensió s'apodera d'una llar. El que semblava una discussió més dins l'àmbit familiar va acabar en un episodi tràgic que ha commocionat tot un barri. En qüestió de minuts, la situació va escalar fins a un punt sense retorn, deixant un desenllaç difícil d'assimilar per a qui en va ser testimoni directe.

Una intervenció d'emergència que va arribar massa tard

Tal com han avançat des d'El Caso, l'alarma es va activar passades les deu de la nit, quan els serveis d'emergències van rebre una trucada angoixada. En aquesta, uns pares sol·licitaven ajuda desesperadament: el seu propi fill, en un estat de gran agitació, hauria intentat agredir-los enmig d'una baralla la causa de la qual encara no s'ha aclarit. Immediatament, diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra van acudir al lloc dels fets, situat en un edifici del carrer Floridablanca, al barri de la Salut, a Badalona.

La rapidesa dels agents no va ser suficient per evitar la tragèdia. Segons la font ja esmentada, quan les patrulles estaven a punt d'intervenir, l'home, de 47 anys i nacionalitat espanyola, es va precipitar al buit des de la quarta planta. La caiguda, de gairebé deu metres d'alçada, es va produir just abans que els policies poguessin accedir a l'habitatge, caient a pocs metres dels mateixos agents.

| ACN

Un intent d'agressió i un desenllaç irreversible

La seqüència dels fets ha estat reconstruïda a partir de testimonis i de la informació proporcionada pels serveis d'emergència. Tot va començar amb una forta discussió al domicili familiar, on convivien els pares amb el seu fill. Per raons encara sota investigació, l'home s'hauria posat violent, arribant a intentar atacar els seus progenitors. Davant la gravetat de la situació, i temen per la seva integritat, els pares no van dubtar a contactar amb el 112.

L'arribada dels Mossos d'Esquadra no va aconseguir evitar la tragèdia. Després de la caiguda, els agents van requerir immediatament la intervenció del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que va mobilitzar una ambulància fins al lloc. Tanmateix, les ferides sofertes per l'home en l'impacte van resultar incompatibles amb la vida i els sanitaris només van poder certificar la defunció.

| SEM

La gravetat de l'episodi va obligar també que els equips d'emergències proporcionessin assistència psicològica tant als pares de la víctima com als mateixos agents, impactats per la duresa del succés i per haver presenciat la caiguda en directe.

Actualment, els Mossos d'Esquadra mantenen obertes les diligències per esclarir l'origen del conflicte familiar i els motius que van portar l'home a prendre una decisió tan dràstica. Les primeres hipòtesis apunten a la possibilitat que la víctima patís algun tipus d'addicció o problema personal que hagués desencadenat tant el seu comportament violent com el posterior desenllaç.

Els investigadors de la Unitat d'Investigació (UI) de la comissaria de Badalona estan recollint testimonis i proves per reconstruir la seqüència exacta dels fets. La investigació se centra a entendre tant el detonant de la discussió com l'estat emocional de la víctima en aquells instants previs a la tragèdia.