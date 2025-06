Nou incendi, afecta 15 hectàrees: dues carreteres tallades

per Mireia Puig

En les últimes hores, una nova emergència ha posat en alerta els serveis d'extinció i les autoritats de trànsit de la zona centre de Catalunya. El succés, que ha obligat a actuar amb rapidesa per protegir tant l'entorn natural com la seguretat dels conductors, se suma a una llarga llista d'incidents similars que cada any posen a prova la capacitat de resposta davant els incendis forestals al nostre territori.

Les primeres hores han estat clau per evitar que la situació s'agreugi, mentre els equips especialitzats segueixen treballant sense descans a l'àrea afectada.

L'origen del foc: una línia elèctrica sota sospita

L'incendi, detectat aquest diumenge, ha tingut el seu origen als voltants d'Oliola, a la comarca de la Noguera. Segons les dades facilitades pels Agents Rurals, la hipòtesi principal apunta que el focus del foc s'hauria iniciat arran d'una línia d'alta tensió que discorre pel nucli de Plandogau.

| @bomberscat, Catlane

Aquest tipus de causes no són infreqüents en episodis d'incendis forestals, especialment durant els mesos de calor, quan la vegetació seca i les condicions meteorològiques eleven el risc d'espurnes i curtcircuits.

Al llarg de la jornada, l'incendi ha arribat a afectar unes 15 hectàrees de terreny forestal, una xifra significativa si es té en compte la rapidesa amb què han actuat els equips d'extinció. Els Bombers de la Generalitat han mobilitzat fins a 12 dotacions terrestres per controlar les flames, prioritzant la protecció dels habitatges propers i la contenció del front més actiu.

Carreteres tallades i mobilitat afectada

Com a mesura de prevenció i per facilitar les tasques d'extinció, s'ha procedit al tall de dues carreteres clau a la zona: la C-1412a, en el tram comprès entre Ponts i Vilanova de l’Aguda, i la L-313 a l'altura d'Oliola.

Aquest tipus de restriccions no només busquen evitar accidents, sinó també garantir l'accés i la seguretat dels equips d'emergència, que depenen d'una logística àgil per desplegar recursos i subministraments allà on més es necessiten.

El tall d'aquestes vies ha provocat retencions i ha obligat els conductors a buscar rutes alternatives durant tot el matí i primeres hores de la tarda. Els serveis de trànsit han recomanat màxima precaució i han recordat la importància de respectar els desviaments habilitats, mentre els responsables de l'extinció han demanat col·laboració ciutadana per evitar acostar-se a les zones afectades.

La resposta dels serveis d'emergència

Els Bombers de la Generalitat han coordinat una intervenció ràpida i contundent des dels primers minuts de l'avís. El desplegament de 12 dotacions terrestres, juntament amb la col·laboració dels Agents Rurals i els cossos de seguretat, ha estat decisiu per frenar l'avanç del foc i evitar danys majors.

| @bomberscat

L'operatiu s'ha centrat en estabilitzar el perímetre, refredar els punts calents i fer tallafocs per impedir que l'incendi arribi a zones de més risc o infraestructures crítiques.

Per ara, no s'han registrat danys personals ni evacuacions, tot i que l'evolució de l'incendi segueix sota vigilància constant. Les condicions meteorològiques, amb vents moderats i temperatures elevades, han complicat les tasques d'extinció, tot i que l'experiència i la coordinació entre els diferents cossos han permès contenir la situació dins dels marges previstos.