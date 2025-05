Alerta a la B-10: Segon accident al mateix punt en menys d'una hora

Una important artèria viària torna a protagonitzar un nou incident, generant encara més tensió en una jornada que ja ha arrencat especialment complicada. Aquest segon accident, ocorregut en el mateix tram on anteriorment s'havia registrat un altre succés similar, ha elevat la preocupació dels conductors que circulen per la zona, i que porten des de primera hora del matí atrapats en llargues retencions.

Nou xoc en sentit Trinitat

Al voltant de les 9:18 del matí, un nou accident ha tingut lloc a la B-10, en sentit cap a la Trinitat, concretament a l'altura de Can Tunis. En aquesta ocasió, el xoc ha provocat el tancament immediat del carril esquerre, resultant en una congestió que, fins al moment, ja acumula uns 3,5 quilòmetres de retencions. Les imatges compartides per les autoritats mostren clarament com el trànsit es troba parcialment paralitzat i nombrosos vehicles esperen pacientment poder continuar el seu trajecte.

Aquest incident succeeix només minuts després d'un altre esdeveniment similar ocorregut en sentit contrari, cap a Llobregat, que també ha tingut lloc a prop de Can Tunis. Aquest succés, produït poc després de les 8 del matí a causa d'una avaria, ha provocat retencions encara més extenses, arribant fins als 10,5 quilòmetres de trànsit congestionat.

Impacte acumulat i reacció immediata

La combinació d'aquests dos accidents en sentits oposats ha convertit la B-10 en un dels principals punts crítics del trànsit a la ciutat durant aquesta jornada. Els equips d'emergència treballen intensament sobre el terreny per resoldre ràpidament ambdues situacions i facilitar una recuperació ràpida del trànsit normal. L'accident no sembla incórrer en una gravetat de grans dimensions i, per tant, de moment no ha transcendit cap ferit.

Les autoritats de trànsit han recomanat encoratjadorament evitar la zona en la mesura del possible, indicant rutes alternatives i aconsellant l'ús d'altres mitjans de transport públic. La situació, segons han confirmat fonts oficials, continua activa i el trànsit podria trigar encara una bona estona a tornar a la normalitat.

A més d'aquests dos accidents a la zona de Can Tunis, altres seccions de la B-10 també presenten importants dificultats. La circulació és especialment lenta en el tram comprès entre Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs en sentit nord cap al Nus Trinitat, així com en la direcció oposada des de Barcelona cap al Nus Llobregat, acumulant respectivament 3,5 i 10 quilòmetres de trànsit dens.

Atès que el sinistre ha estat lleu, s'espera que la situació es normalitzi en els pròxims minuts i que la circulació vagi recuperant la seva fluïdesa a poc a poc.