Caos màxim en dues vies importants: 10,5 i 6 quilòmetres de retencions

L'inici d'aquest matí està sent especialment complicat per a milers de conductors, enfrontats a importants retencions a causa de diversos incidents ocorreguts gairebé simultàniament en dues artèries clau del trànsit de la zona metropolitana de Barcelona. Les imatges de vehicles completament aturats i llargues files han estat la tònica dominant des de primera hora, generant malestar i preocupació entre els afectats.

Problemes greus a la B-10

Un dels incidents més impactants ha ocorregut a la B-10, també coneguda com Ronda Litoral, a l'altura de Can Tunis, en sentit Llobregat. En aquesta via s'ha produït una avaria que ha obligat al tancament d'un carril, provocant ràpidament un col·lapse que ha arribat fins a 10,5 quilòmetres de trànsit lent. Segons han informat les autoritats competents, l'incident va tenir lloc al voltant de les 8 del matí, coincidint amb l'hora punta quan milers de persones es desplaçaven cap als seus llocs de treball i estudis.

Aquesta via, vital per connectar diferents zones de la ciutat i els seus voltants, ha patit durant hores importants retards. Conductors atrapats en la congestió han mostrat la seva frustració a les xarxes socials, mentre que els equips tècnics treballaven contrarellotge per solucionar l'avaria i restablir la circulació normal com més aviat millor.

Segon col·lapse a la B-20

Pràcticament al mateix temps, un altre succés generava caos a la B-20, coneguda popularment com Ronda de Dalt. En aquest cas, un accident ocorregut a prop del nus de la Trinitat, concretament a la zona de la Via Júlia, ha complicat l'accés a aquesta intersecció fonamental. El resultat han estat 6 quilòmetres addicionals de congestió que han augmentat considerablement l'estrès en un matí ja difícil.

Les autoritats s'han mobilitzat ràpidament cap al lloc de l'accident per atendre possibles ferits, assegurar la zona i permetre la represa gradual del trànsit. Aquest incident se suma a la problemàtica habitual en aquesta àrea, especialment sensible a qualsevol tipus de contratemps a causa de la gran quantitat de vehicles que transiten diàriament.

Un tercer incident menor a la C-32

En paral·lel a aquests dos grans successos, un tercer incident, menys greu però igualment rellevant, ha ocorregut a l'autopista C-32, a l'altura de Teià, en direcció cap a Barcelona. En aquest cas, una col·lisió entre diversos vehicles que han quedat detinguts al voral ha provocat al voltant de 3,5 quilòmetres de retencions addicionals. Encara que aquesta incidència ha estat de menor magnitud en comparació amb les anteriors, no ha deixat de sumar pressió a un trànsit ja saturat.

Aquests successos han posat novament sobre la taula la fragilitat del sistema viari en moments crítics, especialment durant l'hora punta. L'acumulació d'incidents en vies principals com la B-10 i la B-20 evidencia la necessitat urgent de revisar protocols i realitzar inversions en infraestructures que permetin reaccionar de manera més efectiva davant eventualitats.