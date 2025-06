Apareix un cadàver en un aparcament: Els Mossos no descarten cap hipòtesi

Sorpresa, inquietud i un fort desplegament policial van marcar la tarda d'aquest dilluns a Torredembarra, quan va ser trobat un cadàver en un aparcament de terra situat a l'avinguda President Companys. L'escena macabra va ser descoberta al voltant de les sis de la tarda, moment en què diversos vianants van alertar els serveis d'emergència després d'observar el cos sense vida a l'esplanada.

L'aparcament on va ser trobat el cadàver és una zona habitual de trànsit tant per a veïns com per a visitants. Es troba als voltants d'una via important del municipi, fet que incrementa la preocupació veïnal per la manca d'informació clara en les primeres hores després del descobriment.

Durant les pròximes hores s'hauria de saber què va passar exactament

La identitat de la víctima, la seva edat i les circumstàncies exactes de la seva mort no han estat revelades fins al moment. Des dels Mossos s'ha fet èmfasi que no es descarta cap hipòtesi, i que es treballa amb total discreció per esclarir allò que ha passat.

| ACN

La zona va ser ràpidament acordonada pels agents per facilitar la tasca de la policia científica. Durant hores, cap vehicle va poder entrar ni sortir de l'aparcament, mentre els investigadors inspeccionaven minuciosament el terreny a la recerca d'indicis que poguessin aportar llum sobre el que ha passat. L'aixecament del cos es va produir passades les vuit de la tarda, després de l'arribada del forense i l'autorització judicial corresponent.

Investigació oberta i màxim hermetisme

La investigació és ara a mans de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra. De moment, s'han recollit testimonis de persones que podrien haver estat a la zona durant les hores prèvies al descobriment, i s'han sol·licitat gravacions de càmeres de seguretat properes per intentar reconstruir els últims moviments de la víctima.

| ACN, @mossoscat, XCatalunya

Un dels factors que dificulta la investigació inicial és la manca de documentació identificativa al cos. L'autòpsia, que es practicarà en les pròximes hores a l'Institut de Medicina Legal de Tarragona, serà clau per determinar les causes de la mort i, eventualment, confirmar la identitat de la persona difunta.

El descobriment ha commocionat els veïns de Torredembarra, un municipi generalment tranquil del Tarragonès, que no sol protagonitzar notícies d'aquest tipus. El fet que el cos aparegués en una zona tan freqüentada i en plena llum del dia ha incrementat el desconcert.

Sense resposta, per ara

Fins al moment, no s'ha confirmat si la mort va ser natural, accidental o si hi ha indicis de criminalitat. Els Mossos, per ara, no descarten cap possibilitat. La investigació continua i, amb ella, creix el desig de saber qui era la persona trobada sense vida i què li va passar exactament en les hores prèvies a la seva mort.

El descobriment del cadàver en un aparcament de Torredembarra ha deixat el municipi en suspens. Mentre els Mossos mantenen obertes totes les hipòtesis, la comunitat espera respostes amb inquietud. Aquest succés subratlla la importància de la prevenció, la vigilància urbana i una investigació rigorosa que permeti esclarir els fets.