Tallada una via per una perillosa esllavissada

per Sergi Guillén

L'estabilitat del terreny va tornar a ser protagonista a les carreteres catalanes després d'un alarmant despreniment ocorregut recentment. Que ha obligat les autoritats a tancar immediatament una via transitada per motius de seguretat. La inesperada caiguda de grans roques sobre la carretera ha generat preocupació entre els conductors habituals i veïns de la zona.

Un despreniment inesperat i perillós

L'incident es va registrar a la carretera C-16z, a prop del nucli de Viladomiu, en el terme municipal de Gironella. Les primeres informacions van sorgir des de xarxes socials, on alguns usuaris, visiblement alarmats, van compartir imatges mostrant la magnitud del despreniment. Grans fragments de roca van caure directament sobre l'asfalt, cobrint totalment un dels carrils i dificultant seriosament el trànsit per la zona.

Les autoritats, alertades pels conductors que circulaven en aquell moment, van procedir al tancament immediat del tram afectat de la via per evitar incidents majors. Segons fonts oficials, la ràpida actuació dels serveis d'emergència va permetre evitar accidents greus.

| ACN

Actuació d'emergència

Després de conèixer els fets, s'espera que els Mossos d'Esquadra i els serveis d'emergència acudeixin al lloc per avaluar el risc, per assegurar el perímetre i gestionar el trànsit afectat. Sembla ser que tècnics especialitzats es troben valorant l'estabilitat de la vessant per determinar si existeix perill imminent de nous despreniments.

La circulació ha quedat provisionalment desviada, mentre maquinària treballa en la retirada de runa. Les autoritats encara no han confirmat el temps que duraran les tasques, però han sol·licitat als conductors que busquin rutes alternatives per evitar retencions o possibles incidents relacionats amb aquest succés.

Historial de despreniments a la zona

Aquest no és el primer incident d'aquesta índole a Catalunya. Precisament, durant els últims mesos, diverses vies han experimentat situacions similars, especialment en èpoques de pluges intenses o canvis bruscos de temperatura.

Les roques, sotmeses als processos erosius naturals de l'aigua i el gel, tendeixen a desprendre's amb més facilitat durant períodes climatològicament adversos. El que augmenta el risc per a aquells que transiten per aquestes carreteres.

El tram afectat en aquesta ocasió, proper a Viladomiu, havia estat inspeccionat prèviament, però segons fonts del municipi, no s'havia detectat risc immediat. La població local ha manifestat la seva preocupació, ja que es tracta d'una via força transitada, especialment durant les primeres hores del dia i el final de la jornada laboral.

Conseqüències per a la mobilitat local

La interrupció del trànsit està generant importants trastorns en els desplaçaments quotidians de molts residents de la zona. Que utilitzen la C-16z de manera habitual per accedir ràpidament a localitats properes o a les principals vies de comunicació. Per això, les autoritats han recomanat prudència i paciència, assenyalant que la seguretat ha de primar sobre la rapidesa dels desplaçaments.

D'altra banda, l'administració local i autonòmica haurà de plantejar-se realitzar estudis més exhaustius. Per garantir que l'estabilitat de talussos i vessants no representi un risc continu en una regió on els despreniments s'estan convertint en un problema recurrent.