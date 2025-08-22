Logo xcatalunya.cat
Logo xcatalunya.cat
ES
Logo Telegram
Un agent de policia observa una autopista on s'ha aturat el trànsit a causa d'un incident, amb diversos vehicles d'emergència presents al lloc.
Un camioner, detingut pels Mossos d'Esquadra | @mossoscat, @transit, XCatalunya
Successos

Un camioner ebri la fa grossa a l'A-2: Detingut

Els Mossos ho han difós a través de X

Joan Grimal
per Joan Grimal

La matinada de dimarts va deixar un nou ensurt a l'autopista A-2. Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís urgent sobre un camió que circulava de manera molt perillosa a l'altura dels Hostalets de Pierola. Diversos conductors alarmats van alertar de la situació després de presenciar la maniobra temerària.

La intervenció ràpida dels Mossos

Després de rebre l'avís, diverses patrulles dels Mossos es van mobilitzar immediatament cap a la zona. La seva prioritat era aturar com més aviat millor el conductor abans que causés una tragèdia. El camió, per la seva mida i pes, representava una autèntica bomba rodant en plena autopista.

La persecució no es va allargar gaire. Finalment, van aconseguir interceptar el vehicle i obligar el conductor a aturar-se. Un cop controlada la situació, van procedir a fer la prova d'alcoholèmia, els resultats de la qual van deixar clar l'origen del problema.

Un agent dels Mossos d'Esquadra d'esquena observa l'escena d'un accident de trànsit en una carretera amb diversos vehicles implicats.
Un Mosso d'Esquadra fent un control rutinari | Mossos d'Esquadra, XCatalunya

El resultat de la prova d'alcohol

El conductor va donar un resultat d'1,05 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat. La xifra quadruplicava el límit legal permès per a conductors professionals, fixat en 0,15. La gravetat del cas va obligar a denunciar-lo penalment per conducció sota els efectes de l'alcohol.

Els Mossos van compartir l'actuació a la xarxa social X, subratllant la perillositat dels fets. Juntament amb el comunicat van difondre el vídeo gravat, en què s'aprecia el camió movent-se perillosament pel carril dret. La publicació va generar una allau de reaccions.

Un agent de policia d'esquena observa un motorista a la carretera amb un velocímetre superposat a la imatge.
Agent dels Mossos fent un control rutinari en una carretera catalana | Mossos d'Esquadra, XCatalunya

Centenars d'usuaris no van trigar a expressar la seva indignació davant la conducta del camioner. Molts van coincidir a assenyalar que al volant d'un camió, el risc es multiplica.  Cada distracció, cada moviment incontrolat, pot acabar en una tragèdia múltiple en pocs segons.

Una estadística preocupant

Tot i que cada cop hi ha més campanyes de conscienciació, l'alcohol al volant continua sent un problema a Catalunya i a tot Espanya. Segons la DGT, un de cada tres accidents mortals està relacionat amb el consum d'alcohol o drogues. Les xifres evidencien la magnitud del problema.

En el cas dels conductors professionals, les autoritats són encara més taxatives. La seva responsabilitat és més gran, ja que transporten vehicles pesants capaços de causar danys massius. Per això, la llei preveu sancions molt severes quan se superen els límits d'alcoholèmia.

Per a les empreses de transport, fets com aquest són un cop a la seva reputació. També poden derivar en sancions addicionals si es demostra que hi va haver negligències en els controls previs. La seguretat viària és un compromís compartit.

Un avís que evita una tragèdia

L'incident de l'A-2 torna a posar de relleu els perills de l'alcohol al volant, especialment en vehicles pesants. La ràpida actuació dels Mossos i la col·laboració ciutadana van evitar un desenllaç tràgic. Sense aquesta intervenció, el resultat podria haver estat devastador.

El camioner detingut es converteix en un exemple negatiu del que mai no hauria de passar a les carreteres. Un cop més queda demostrat que conduir ebri no és un error menor, sinó un delicte amb riscos inassumibles per a tothom.

➡️ Successos