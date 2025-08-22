Un camioner ebri la fa grossa a l'A-2: Detingut

La matinada de dimarts va deixar un nou ensurt a l'autopista A-2. Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís urgent sobre un camió que circulava de manera molt perillosa a l'altura dels Hostalets de Pierola. Diversos conductors alarmats van alertar de la situació després de presenciar la maniobra temerària.
La intervenció ràpida dels Mossos
Després de rebre l'avís, diverses patrulles dels Mossos es van mobilitzar immediatament cap a la zona. La seva prioritat era aturar com més aviat millor el conductor abans que causés una tragèdia. El camió, per la seva mida i pes, representava una autèntica bomba rodant en plena autopista.
La persecució no es va allargar gaire. Finalment, van aconseguir interceptar el vehicle i obligar el conductor a aturar-se. Un cop controlada la situació, van procedir a fer la prova d'alcoholèmia, els resultats de la qual van deixar clar l'origen del problema.
El resultat de la prova d'alcohol
El conductor va donar un resultat d'1,05 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat. La xifra quadruplicava el límit legal permès per a conductors professionals, fixat en 0,15. La gravetat del cas va obligar a denunciar-lo penalment per conducció sota els efectes de l'alcohol.
Els Mossos van compartir l'actuació a la xarxa social X, subratllant la perillositat dels fets. Juntament amb el comunicat van difondre el vídeo gravat, en què s'aprecia el camió movent-se perillosament pel carril dret. La publicació va generar una allau de reaccions.
Centenars d'usuaris no van trigar a expressar la seva indignació davant la conducta del camioner. Molts van coincidir a assenyalar que al volant d'un camió, el risc es multiplica. Cada distracció, cada moviment incontrolat, pot acabar en una tragèdia múltiple en pocs segons.
Una estadística preocupant
Tot i que cada cop hi ha més campanyes de conscienciació, l'alcohol al volant continua sent un problema a Catalunya i a tot Espanya. Segons la DGT, un de cada tres accidents mortals està relacionat amb el consum d'alcohol o drogues. Les xifres evidencien la magnitud del problema.
En el cas dels conductors professionals, les autoritats són encara més taxatives. La seva responsabilitat és més gran, ja que transporten vehicles pesants capaços de causar danys massius. Per això, la llei preveu sancions molt severes quan se superen els límits d'alcoholèmia.
Per a les empreses de transport, fets com aquest són un cop a la seva reputació. També poden derivar en sancions addicionals si es demostra que hi va haver negligències en els controls previs. La seguretat viària és un compromís compartit.
Un avís que evita una tragèdia
L'incident de l'A-2 torna a posar de relleu els perills de l'alcohol al volant, especialment en vehicles pesants. La ràpida actuació dels Mossos i la col·laboració ciutadana van evitar un desenllaç tràgic. Sense aquesta intervenció, el resultat podria haver estat devastador.
El camioner detingut es converteix en un exemple negatiu del que mai no hauria de passar a les carreteres. Un cop més queda demostrat que conduir ebri no és un error menor, sinó un delicte amb riscos inassumibles per a tothom.