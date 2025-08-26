Nuevo apuñalamiento en plena calle: El cuarto en 3 días en la misma zona

La ciudad de Lleida atraviesa un momento de gran preocupación ciudadana. En apenas dos días se han producido cuatro apuñalamientos graves. El último sucedió en la avenida València, donde un anciano agredió a un joven. El caso ha encendido todas las alarmas en las autoridades locales.

Según los Mossos d’Esquadra, el agresor tiene 71 años y fue detenido poco después. La víctima, un joven de 24 años, resultó herida con arma blanca. Además, el presunto atacante le sustrajo el teléfono móvil durante el forcejeo. Los servicios de emergencia lo trasladaron al hospital Arnau de Vilanova con abundante pérdida de sangre.

Una agresión inesperada en plena vía pública

El ataque se produjo pasadas las once y media de la noche. El anciano y la víctima discutieron en plena avenida València. En medio de la disputa, el agresor utilizó un cuchillo contra el joven. Los testigos alertaron rápidamente a la policía y a los servicios médicos.

| Mossos d'Esquadra, XCatalunya

Los Mossos d’Esquadra acudieron de inmediato al lugar del suceso. Tras detener al sospechoso, comprobaron que portaba el móvil sustraído. La víctima fue atendida por el SEM y trasladada consciente al hospital. Según fuentes sanitarias, su vida no corre peligro a pesar de la gravedad.

Una ciudad golpeada por repetidos apuñalamientos

Este episodio se suma a otros tres casos recientes en Lleida. El lunes, un joven de 25 años fue apuñalado en el tórax. El ataque ocurrió en la calle Ramon Llull a plena luz del día. La víctima fue evacuada en estado grave al hospital Arnau de Vilanova.

| XCatalunya

El domingo, dos hermanos de 18 y 15 años fueron detenidos. Ambos participaron en un robo con violencia en el barrio Antic. Durante el asalto hirieron a un hombre en la cara con un cuchillo. La policía pudo capturarlos pocas horas después de la agresión.

Violencia también ligada al ocio nocturno

Ese mismo fin de semana, un joven de 22 años fue atacado. El suceso ocurrió junto a un local de ocio en la carretera N-230. Durante la pelea, en la que participaron varias personas, recibió tres puñaladas. El joven ingresó en la UCI del hospital Arnau de Vilanova.

Los Mossos trabajan con las grabaciones de seguridad para identificar a los responsables. Testigos presenciales han facilitado información sobre lo ocurrido durante la madrugada. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas. La reiteración de ataques preocupa seriamente a la ciudadanía y a la administración local.

Una semana marcada por la inseguridad ciudadana

Los últimos episodios han generado un clima de miedo en la población. Muchos vecinos han denunciado sensación de inseguridad en zonas céntricas. El incremento de sucesos violentos preocupa a las asociaciones vecinales y comerciantes. Algunos exigen mayor presencia policial y más medidas de prevención.

Los cuatro apuñalamientos en menos de 48 horas reflejan un problema serio. Las investigaciones policiales buscan esclarecer si los casos guardan relación o no. De momento, todos los detenidos permanecen bajo custodia judicial en Lleida. La ciudad espera recuperar la calma tras unos días de auténtico sobresalto.