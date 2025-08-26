Foc en un hotel: Moments de tensió

La tranquil·litat d'una plàcida tarda d'agost es va veure bruscament interrompuda per una emergència inesperada. Les sirenes dels bombers van trencar el silenci, generant una notable alarma entre veïns i turistes. Un fum dens començava a sortir d'un conegut establiment hostaler, presagiant un incident de conseqüències incertes.
La ràpida mobilització dels equips d'emergència va ser clau per aturar una situació que hauria pogut ser molt més greu. Els fets van desfermar una lògica preocupació en una jornada que transcorria amb total normalitat fins aquell moment.
El succés va tenir lloc a l'emblemàtica localitat de Peralada, un conegut punt d'interès a la comarca de l'Alt Empordà. L'avís es va rebre a les 14:20 hores a través del telèfon d'emergències 112, activant de seguida el protocol d'actuació.
La trucada alertava sobre un incendi les flames del qual es van originar a l'interior de les instal·lacions d'un hotel. Aquest municipi gironí, famós pel seu patrimoni històric i la seva oferta turística, es va convertir en l'epicentre de la notícia.
Un electrodomèstic desata l'alarma
L'origen del foc, segons van informar fonts oficials, es va localitzar en un aparell d'ús quotidià. Una rentadora va ser el focus on van començar les flames, un fet que posa de manifest els riscos latents en qualsevol maquinària elèctrica.
Els electrodomèstics, tot i ser indispensables, poden esdevenir una font de perill si no es mantenen adequadament o pateixen una avaria tècnica. Aquest tipus d'incidents són més comuns del que es podria pensar, sorprenent els propietaris en moments inesperats. Afortunadament, el personal de l'hotel va detectar el problema i va donar l'alerta amb gran celeritat.
L'actuació dels Bombers de la Generalitat va ser contundent i eficaç, demostrant una vegada més la seva alta preparació. Un total de set dotacions del cos de bombers es van desplaçar fins al lloc dels fets per controlar la situació.
El seu principal objectiu va ser extingir completament el foc de la rentadora per evitar que es propagués a altres àrees de l'edifici. La coordinació entre els equips desplaçats va permetre sufocar les flames en un curt espai de temps, minimitzant els danys materials.
El fum, el principal enemic després de les flames
Un cop el foc va ser completament extingit, les tasques dels bombers es van centrar en una amenaça silenciosa però igualment perillosa. El fum generat per la combustió havia afectat de manera considerable la planta baixa i el primer pis de l'hotel.
Per aquest motiu, els efectius van realitzar tasques de revisió i ventilació forçada a totes les estances afectades. Aquest pas és fonamental per garantir la seguretat i poder avaluar correctament la integritat estructural de l'immoble després de l'incident.
Com a conseqüència de la inhalació de fum, una persona va haver de ser atesa pels serveis sanitaris. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es va desplaçar al lloc per prestar assistència immediata a la persona afectada.
L'actuació mèdica va ser crucial per estabilitzar la víctima i assegurar que no patís complicacions majors. Aquest succés subratlla la importància d'evacuar ràpidament qualsevol espai inundat de fum, el poder tòxic del qual sovint es subestima.