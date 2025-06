Estrany incendi en una caseta de comunicacions

La tranquil·litat de la nit a Reus es va veure interrompuda aquest dimarts quan, passades les 21:45 hores, una densa columna de fum va alertar els veïns d'una zona apartada, on es trobava una petita caseta de comunicacions. L'avís al 112 va activar de seguida els equips d'emergència, que hi van acudir ràpidament amb dues dotacions dels Bombers de la Generalitat.

En qüestió de minuts, els efectius ja treballaven per controlar les flames, que amenaçaven d'estendre's a la vegetació dels voltants. Afortunadament, la seva intervenció va ser ràpida i eficaç, i van aconseguir extingir el foc abans que pogués causar un dany més gran.

Només danys materials, però amb moltes incògnites

Segons han informat els Bombers a través del seu compte oficial de X (abans Twitter), el foc no va provocar ferits ni va afectar estructures properes. Tot i això, la caseta afectada va quedar completament inutilitzada. Es tractava d'una instal·lació dedicada a tasques de comunicació, tot i que de moment no s'ha confirmat si pertanyia a alguna operadora telefònica, empresa pública o servei municipal.

| @bomberscat, XCatalunya

El que sí se sap és que les flames no van arribar a la vegetació propera, una dada especialment rellevant tenint en compte l'alt risc d'incendis forestals en aquesta època de l'any. El fet que el foc no es propagués és una de les poques notícies tranquil·litzadores d'un succés que ha deixat més preguntes que respostes.

Un incendi amb tints estranys

I és que les circumstàncies de l'incendi han cridat poderosament l'atenció. No es tractava d'una estructura residencial, ni d'un edifici en ús constant. Tampoc no s'ha reportat cap activitat elèctrica anormal en les últimes hores a la zona, ni condicions meteorològiques que poguessin explicar una ignició espontània.

| @bomberscat, XCatalunya

Tot plegat ha portat les autoritats a obrir una investigació per esclarir l'origen del foc. No es descarta cap hipòtesi, des d'una fallada tècnica interna fins a un possible acte vandàlic. La caseta no comptava amb vigilància ni estava tancada de manera que impedís l'accés a persones alienes.

La importància d'aquest tipus d'infraestructures

Tot i que moltes vegades passen desapercebudes, les casetes de comunicacions són essencials per al funcionament quotidià de serveis com la telefonia mòbil, les xarxes de dades o fins i tot els sistemes d'emergència. Depenent de la seva funció, una interrupció en aquests dispositius pot tenir conseqüències directes en la connectivitat d'una zona sencera.

Per això, aquest tipus d'instal·lacions solen estar dissenyades per resistir condicions adverses. El fet que n'hagi cremat una sense una causa evident reforça la sensació d'estranyesa que envolta el succés.

Un fet aïllat o la punta de l'iceberg?

De moment, tot apunta que es tracta d'un incident aïllat, però la investigació continua oberta. No es descarta que els resultats aportin alguna sorpresa, sobretot si es confirma la intervenció humana en l'origen de l'incendi.

Mentrestant, la caseta destruïda ja ha estat acordonada i s'està avaluant la seva reconstrucció o substitució. Tot i que no hi va haver víctimes, el misteri roman: què va provocar exactament l'incendi en una instal·lació que, en teoria, havia d'estar protegida?

Caldrà esperar als informes pericials per conèixer la veritat. Però el cert és que, en plena era digital, un petit foc en una caseta perduda pot convertir-se en un gran problema.