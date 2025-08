Avís urgent de Protecció Civil per bandera vermella i groga en algunes platges

per Mireia Puig

Una jornada dominical que convidava al descans i al gaudi al litoral s'ha vist tenyida per la cautela i el perill. El que per milers de banyistes es presentava com un dia perfecte de platja, amb cels serens i temperatures estiuenques, amagava una amenaça invisible però potent: el vent.

Les autoritats d'emergències es van veure obligades a llançar un avís generalitzat que va alterar dràsticament la normalitat en una de les franges costaneres més concorregudes del país, instigant a la màxima precaució i, en els casos més greus, prohibint directament l'accés a l'aigua.

La situació, que es va desenvolupar al llarg d'aquest diumenge, va posar en escac els serveis de vigilància i socorrisme, obligant a hissar un mar de banderes grogues i, en punts concrets, la temuda bandera vermella. La causa no era una, sinó dos fenòmens eòlics diferents que, de manera simultània, van convertir un mar en aparença tranquil en una trampa potencial per als banyistes més desprevinguts.

El vent, un enemic invisible a la costa

El principal responsable d'aquesta alerta generalitzada va ser el vent. D'una banda, un persistent vent de terra a mar (terral) va bufar a gran part de la costa, generant una falsa sensació de seguretat. Aquest tipus de corrent eòlic aplana la superfície de l'aigua a prop de la vora, oferint una imatge de calma enganyosa. Tanmateix, el seu efecte és arrossegar tot el que flota mar endins, convertint matalassos, flotadors i fins i tot taules de paddle surf en perillosos vehicles sense control.

Paral·lelament, en altres zones, va fer acte de presència el fort vent de garbí, un vent del sud-oest conegut per la seva capacitat per aixecar onatge i, sobretot, per generar perillosos corrents de ressaca. Aquests corrents són canals d'aigua que flueixen amb gran força des de la vora cap a l'interior del mar, capaces d'arrossegar el nedador més experimentat en qüestió de segons.

La combinació d'ambdós fenòmens meteorològics va crear un escenari complex i d'alt risc que va motivar la ràpida actuació de Protecció Civil.

La Costa Daurada en alerta: de la precaució a la prohibició

L'epicentre de l'advertiment es va situar a la Costa Daurada, a Catalunya. Durant el matí de diumenge, un total de 117 platges d'aquesta franja litoral es van despertar sota el distintiu de la bandera groga. Aquesta senyalització no prohibeix el bany, però exigeix extremar les precaucions, recomanant nedar sempre amb el cap fora de l'aigua i romandre en zones on es pugui tocar fons.

L'avís de Protecció Civil va ser clar al respecte, centrant el perill en l'ús de flotadors i altres inflables pel risc de ser arrossegats mar endins pel vent terral.

Tanmateix, la situació es va tornar crítica en dos punts específics de la ciutat de Tarragona. A les populars platges de l'Arrabassada i la Savinosa, la intensitat del vent de garbí va obligar les autoritats a prendre la decisió més dràstica: hissar la bandera vermella.

Amb aquesta mesura, el bany quedava terminantment prohibit a causa de l'alta perillositat dels corrents marins que s'estaven formant. L'advertiment, difós a través dels canals oficials d'emergències, pretenia evitar incidents greus en dos dels arenals més concorreguts de la capital tarragonina.