Nova tragèdia a les carreteres catalanes: Mor un jove de 23 anys en un accident

Les xifres de sinistralitat viària continuen sumant nous noms a una estadística que cada any sacseja famílies senceres a Catalunya. Un jove de només 23 anys ha perdut la vida en un episodi que torna a posar el focus en la seguretat de les carreteres catalanes i en la importància de la prevenció al volant. Les primeres hores de la matinada solen ser testimoni dels accidents més greus, i aquesta vegada el desenllaç no ha pogut ser més tràgic per a un dels ocupants del vehicle implicat.

Un accident mortal a l'A-2

Va ser a la matinada de dissabte, quan el rellotge tot just passava de la una i mitja, que es va rebre una trucada d'emergència alertant sobre un greu accident a l'autovia A-2, a l'altura del punt quilomètric 604,6, al terme municipal de Sant Feliu de Llobregat, al Baix Llobregat. Quatre persones viatjaven en el turisme implicat quan, per causes que els Mossos d'Esquadra encara investiguen, el vehicle va patir una sortida de via sobtada. El resultat va ser devastador.

Un dels passatgers, concretament el copilot, va quedar en estat crític i va ser traslladat d'urgència a l'hospital de Bellvitge. Malgrat els esforços de l'equip mèdic, el jove, veí de Viladecans i identificat com a C.G.P., va morir hores després a causa de la gravetat de les seves ferides. Els altres tres ocupants van resultar ferits lleus; dos d'ells, entre els quals hi havia una menor d'edat, van ser portats a l'hospital Vall d'Hebron, mentre que el quart va ser atès a l'hospital Moisès Broggi.

La investigació apunta al conductor: detenció per presumpte homicidi imprudent

La reacció dels serveis d'emergència va ser immediata. Quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc unitats del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar al lloc del sinistre en pocs minuts. L'objectiu: atendre les víctimes i esclarir les causes exactes de l'accident.

Tanmateix, no va trigar a transcendir que el conductor del vehicle havia estat detingut pels Mossos. Se l'acusa d'un presumpte delicte d'homicidi per imprudència greu, una qualificació que apunta que podrien haver-se produït negligències al volant d'especial gravetat. La investigació policial continua en marxa, a l'espera dels resultats de les anàlisis i proves que determinaran si hi van existir factors com l'excés de velocitat, la conducció sota els efectes de l'alcohol o altres substàncies, o la distracció al volant.

Una estadística que no deixa de créixer: 88 víctimes el 2024

El Servei Català de Trànsit ha recordat que, amb aquesta nova víctima, el nombre de morts a les carreteres catalanes en el que portem de 2024 ja puja a 88 persones. La majoria d'aquests accidents mortals es concentren en vies d'alta capacitat com l'A-2, on les velocitats són elevades i qualsevol error pot resultar fatal. A més, en molts d'aquests casos la franja horària de matinada es repeteix com a denominador comú, un moment especialment delicat per la fatiga, la menor visibilitat i, de vegades, la relaxació de les normes bàsiques de seguretat.

El sinistre ocorregut a Sant Feliu de Llobregat se suma a una llarga llista de tragèdies recents al Baix Llobregat, una comarca que enguany ha registrat diversos episodis similars i on les autoritats insisteixen en la necessitat de reforçar la vigilància i conscienciar els conductors sobre els perills de les imprudències al volant.