Només 3 dies després es torna a generar el caos a la mateixa zona de la C-58

Mentre l'AP-7 protagonitza el gran accident del dia a Catalunya, la C-58 no es queda enrere. Aquesta important artèria de comunicació ha tornat a col·lapsar a causa d'un nou incident al mateix punt que ja va causar problemes diumenge passat. Aquests tipus de situacions evidencien la importància de planificar desplaçaments tenint en compte l'estat del trànsit.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, un camió avariat ha obligat a tallar un carril a la C-58, a l'alçada de Ripollet. L'incident s'ha produït en sentit nord cap a Sabadell i ha generat 2,5 quilòmetres de retencions des de Montcada i Reixac. La imatge compartida per Trànsit mostra una fila de vehicles pràcticament detinguts, dificultant la fluïdesa en aquesta via transitada.

Aquest nou contratemps arriba només tres dies després d'un accident múltiple ocorregut al mateix punt de la C-58. Diumenge, una col·lisió entre diversos vehicles va deixar tres ferits, un dels quals en estat greu. Les retencions en aquella ocasió es van perllongar durant tot el matí, complicant els desplaçaments de nombrosos conductors.

Accidents habituals a la C-58

La C-58 és una de les carreteres més transitades de Catalunya, connectant Barcelona amb importants ciutats del Vallès Occidental com Sabadell i Terrassa. La saturació freqüent, especialment en hores punta, la converteix en un punt crític del trànsit català. La densitat de vehicles, sumada a incidents com el d'avui, genera situacions de caos que afecten tant conductors com serveis d'emergència.

Informar-se de l'estat del trànsit abans de sortir es presenta com una mesura essencial per evitar aquests col·lapses. Aplicacions mòbils i actualitzacions a temps real, com les del Servei Català de Trànsit, ofereixen eines útils per planificar rutes alternatives. En el cas de la C-58, opcions com ara l'AP-7 o la carretera N-150 poden alleujar els problemes, sempre que les condicions ho permetin.

Els incidents repetits a la mateixa zona de la C-58 plantegen la necessitat d'estudiar mesures preventives per evitar col·lapses futurs. Des d'una millor senyalització fins al reforçament de patrulles de trànsit, qualsevol solució seria benvinguda per minimitzar les interrupcions. Mentrestant, els conductors han d'extremar precaucions a aquesta carretera i optar per rutes alternatives si és possible.

El camió avariat que avui ha col·lapsat la C-58 se suma a una llarga llista d'incidents en una de les vies més crítiques de Catalunya. Les autoritats insten els conductors a mantenir-se informats i a tenir paciència mentre es resol la situació. Amb el trànsit de tornada a la normalitat com a objectiu, la vigilància i precaució esdevenen més necessàries que mai.