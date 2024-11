Greu accident a la C-58, intervenció clau dels Bombers

L'autopista C-58, una de les vies més transitades de Catalunya, va viure un episodi dramàtic aquest diumenge al matí. Un greu accident múltiple a l'alçada de Ripollet va generar un desplegament ampli dels serveis d'emergències, que van treballar amb rapidesa per atendre les persones implicades. Aquest succés no només va provocar retencions importants, sinó que també va evidenciar la importància de l'actuació coordinada entre els equips de rescat en situacions crítiques.

L'accident ha estat un recordatori dels riscos del trànsit a les principals artèries de l'àrea metropolitana de Barcelona. Amb una gran densitat de vehicles i freqüents episodis de col·lapse vial, la seguretat en aquestes carreteres ha de ser una prioritat per a conductors i autoritats.

L'accident a la C-58

L'avís de l'accident va arribar al 112 a les 08.32 hores, moment en què es van activar els equips d'emergències. Segons han informat els Bombers de la Generalitat, el xoc ha involucrat tres vehicles i ha deixat una persona atrapada a l'interior d'un. Per atendre el sinistre es van desplaçar cinc dotacions de bombers, que van fer les tasques d'excarceració de la víctima, així com el control de riscos als altres vehicles i la neteja de la calçada.

Després de ser alliberada del vehicle, la persona atrapada va ser atesa pel sistema d'emergències mèdiques (SEM) i traslladada en estat greu a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. A més, dues dones més, que van patir ferides de menor gravetat, van ser traslladades a la Mútua de Terrassa per rebre atenció mèdica.

| @bomberscat

L'accident va generar una important afectació al trànsit a la C-58 en direcció a Terrassa. Durant diverses hores, el trànsit va estar desviat per la sortida 7, i va provocar retencions d'entre un i dos quilòmetres. La situació es va normalitzar cap al migdia, després que es completessin les tasques de neteja i retirada dels vehicles implicats.

L'actuació dels serveis d'emergència

La intervenció dels Bombers i el SEM va ser determinant per gestionar aquesta emergència. La coordinació entre tots dos equips va permetre no només la ràpida atenció de les víctimes, sinó també la minimització dels riscos associats a l'accident. L'excarceració de la persona atrapada, feta amb eines especialitzades, va ser un exemple de l'alt nivell de preparació dels equips de rescat.

Per part seva, els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació per determinar les causes de l'accident. Tot i que encara no s'han aclarit tots els detalls, s'estudien factors com una possible distracció al volant, la velocitat o les condicions meteorològiques com a contribuents al sinistre.