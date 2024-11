Caos absolut a l'AP-7: Accident, incendi, carrils tallats i cues quilomètriques

L'AP-7, una de les artèries principals de Catalunya, ha tornat a protagonitzar un episodi de caos circulatori a l'hora punta. Ahir al matí, un accident greu va deixar milers de conductors atrapats en cues que van superar els 12,5 quilòmetres. Avui s'ha tornat a produir un sinistre d'alt voltatge, aquest cop al tram de Barberà del Vallès.

L'accident ha tingut lloc al voltant de les 07:13 al punt quilomètric 146-142,5, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Les primeres informacions apunten que diversos vehicles es van veure involucrats, cosa que va desencadenar un incendi en un d'ells. Aquest incident va obligar a tallar inicialment tots els carrils en el sentit sud de l'autopista i va agreujar encara més les retencions ja habituals en aquesta hora del dia.

A mesura que van avançar els minuts, les mesures dels equips d'emergència van aconseguir reobrir parcialment dos carrils en sentit Tarragona. Tot i això, el flux de trànsit ha continuat sent caòtic, amb cues que han arribat als 10 quilòmetres des de Montmeló i han arribat fins i tot als accessos de la C-58, C-71 i C-59. En sentit nord, la congestió també és significativa, estenent-se a un tram de 16 quilòmetres fins a Castellbisbal, a més d'afectar la B-30 entre Cerdanyola i Barberà.

Ara mateix, resta un únic carril tallat en el sentit sud de la via mentre els equips d'emergència intenten desallotjar la zona de l'accident. I la cua ha passat ara als 16 quilòmetres.

La importància de prevenir

L'incident va generar una resposta ràpida per part dels equips d'emergència, que van incloure serveis de bombers i assistència mèdica. Les feines es van centrar a extingir l'incendi i garantir la seguretat dels ocupants dels vehicles afectats. Tot i que de moment no s'han reportat ferits de gravetat, les autoritats van recomanar als conductors buscar rutes alternatives per evitar la zona afectada.

Aquest episodi posa en relleu els problemes estructurals i de capacitat de l'AP-7, especialment en trams altament transitats com el de Barberà del Vallès. La combinació d'alta densitat de trànsit, accidents i condicions imprevistes com a incendis agreuja la situació, convertint aquesta via en un punt crític per a la mobilitat de Catalunya.

Per als conductors que planegin utilitzar aquesta autopista les properes hores, les autoritats recomanen consultar l'estat del trànsit i considerar rutes alternatives. Incidents com aquest subratllen la importància d'una planificació curosa i la necessitat de millores urgents en una de les vies més transitades del país.