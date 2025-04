No només Mataró: Una altra ciutat catalana afectada per incendis de matinada

per Mireia Puig

La nit d'aquest divendres ha estat especialment complicada a Catalunya. Després d'una sèrie d'incendis intencionats que van sacsejar la localitat de Mataró, una altra ciutat catalana també s'ha vist afectada per diversos episodis similars en plena matinada, encenent les alarmes entre els veïns i autoritats locals.

Aquesta segona ciutat colpejada pels incendis ha estat Lleida, on les autoritats treballen per esclarir els fets, encara envoltats de misteri davant la manca d'explicacions oficials sobre les possibles causes o els responsables d'aquests incidents.

Diversos vehicles incendiats a la capital del Segrià

A Lleida, la matinada es va tornar agitada després que diversos vehicles fossin consumits per les flames en ple carrer, deixant imatges impactants de vehicles completament calcinats i danys materials importants.

| @bomberscat

Segons informacions recollides de fonts properes als serveis d'emergència, els incendis van començar en diferents punts de la ciutat sense aparent relació, provocant inquietud i desconcert entre els veïns. Els equips de bombers i policia van treballar intensament durant tota la nit per sufocar les flames i assegurar les zones afectades.

Una furgoneta i un vehicle particular van quedar completament destruïts pel foc, quedant reduïts pràcticament a cendres, com mostren les fotografies captades al lloc de l'incident. L'espectacularitat de les flames i el fum va atreure l'atenció immediata de veïns i curiosos, que van alertar ràpidament les autoritats.

Investigació en marxa

Encara que a Mataró els incidents s'han vinculat directament amb la recent detenció d'un okupa, a Lleida la situació és encara confusa i no s'ha pogut confirmar oficialment si existeix alguna connexió o si es tracta de fets aïllats sense relació aparent.

La policia catalana ha iniciat una investigació exhaustiva amb l'objectiu d'identificar les causes exactes dels incendis i determinar si van ser provocats de manera intencionada o si podrien respondre a altres circumstàncies. Per ara, es manté un operatiu especial a les zones afectades i es recullen testimonis i imatges de les càmeres de seguretat per esclarir aquests preocupants fets.

Preocupació creixent per la seguretat urbana

Aquests successos a Lleida, sumats als ja ocorreguts a Mataró, reflecteixen un augment preocupant en incidents violents i actes vandàlics en diverses ciutats catalanes. Això ha generat una major sensació d'inseguretat entre els habitants, que exigeixen respostes ràpides i eficaces per part de les autoritats.

| Canva, XCatalunya

Les pròximes hores seran crucials per conèixer més detalls sobre el que ha succeït a Lleida. Mentrestant, les autoritats locals insten la ciutadania a mantenir la calma i col·laborar amb les investigacions per facilitar la identificació de possibles sospitosos o testimonis clau.

Davant d'aquests fets, queda patent la necessitat urgent de reforçar la prevenció i seguretat ciutadana per evitar que incidents com aquests puguin repetir-se, afectant greument la tranquil·litat i convivència dels veïns.