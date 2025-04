Problemes a l'AP-7 per un accident: Més de 2 km de cua

Un nou episodi de retencions i trànsit complicat ha sorprès aquest matí a centenars de conductors en una de les vies més importants i transitades del país. El caos generat per un accident viari ha provocat un important embús, alterant de manera notable la rutina matinal de molts ciutadans.

L'accident i les seves conseqüències immediates

La incidència ha ocorregut aquest divendres, al voltant de les 10:30 hores, a l'autopista AP-7, concretament a l'altura del municipi de Subirats, en direcció sud cap a Tarragona. Segons les primeres informacions facilitades pel Servei Català de Trànsit (SCT), l'incident ha obligat al tancament parcial d'un carril, generant ràpidament llargues cues de vehicles atrapats.

Les primeres imatges difoses mostren clarament la magnitud de l'embús, amb cues que han assolit ràpidament més de 2 quilòmetres. Això ha provocat un important retard per a aquells que intentaven arribar als seus destins laborals o personals a temps.

| Canva

Actuació immediata dels serveis d'emergència

Fins al lloc de l'accident s'han desplaçat ràpidament efectius dels Mossos d'Esquadra, serveis sanitaris i equips de manteniment de carreteres per gestionar la situació el més aviat possible i minimitzar els danys col·laterals derivats d'aquest incident. La prioritat inicial ha estat atendre possibles víctimes i avaluar els danys materials per reobrir el carril tancat el més aviat possible.

Fonts oficials encara no han confirmat si s'han produït ferits ni la gravetat d'aquests, tot i que la ràpida actuació dels serveis d'emergència apunta a la possibilitat de danys personals de consideració lleu o moderada. L'atenció mèdica en aquest tipus d'accidents sol ser clau per evitar majors complicacions.

Antecedents i context d'accidents a l'AP-7

Aquest no és un incident aïllat a l'AP-7, autopista coneguda pel seu alt trànsit, especialment en hores punta i dies previs al cap de setmana. Cal destacar que aquesta via connecta importants nuclis urbans i és una ruta habitual per al transport pesat, incrementant així el risc d'accidents.

| ACN

Durant els últims anys, des de la liberalització del peatge en diversos dels seus trams, l'AP-7 ha experimentat un notable increment del trànsit vehicular, la qual cosa ha disparat també la freqüència d'incidents d'aquest tipus. Aquest fenomen posa novament sobre la taula el debat sobre la necessitat d'una millor gestió del trànsit i mesures de seguretat addicionals en certs punts conflictius.