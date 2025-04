Diversos incendis en una localitat catalana després de la detenció d'un ocupa

per Mireia Puig

La matinada d'aquest divendres ha estat marcada per una successió d'incidents violents en una ciutat catalana, generant alarma entre els veïns. Encara que inicialment no es van revelar massa detalls sobre el que va passar, ràpidament la gravetat dels fets va sortir a la llum: diversos incendis intencionats havien sacsejat diferents punts de la localitat.

Els incidents van tenir lloc a Mataró, on des de primera hora es van reportar focs en diversos punts de la ciutat. Segons informació verificada pel cos de Bombers, fins a set incendis urbans van haver de ser controlats en diferents zones de la ciutat.

Cronologia d'una nit tensa

L'onada va començar al voltant de la 1:32 de la matinada al carrer València, on van cremar un toro mecànic i un contenidor industrial. Minuts més tard, a les 1:41, es va reportar un altre incendi, aquesta vegada en un contenidor al carrer de la Gatassa. Poc després, a les 1:44, un altre contenidor cremava al passeig Ramon Berenguer III.

| ACN

Sense temps gairebé per reaccionar, els bombers rebien noves alertes: a la 1:54, es va informar d'un contenidor en flames al carrer Mare de Déu del Corredor, seguit per un altre incident similar a les 1:57 al carrer Verge Paloma. La tensió va continuar i a les 2:16 un sisè contenidor s'encenia al carrer Euskadi.

L'incident més greu es va produir passades les 4:30 de la matinada a la Ronda del Cros, quan dos cotxes i una furgoneta van ser incendiats, provocant escenes espectaculars i obligant a una intervenció ràpida i precisa per part dels equips d'emergència. Les flames van consumir totalment un dels vehicles i van danyar seriosament els altres, estenent una gran fumera visible des de diversos punts de la ciutat.

Causes dels disturbis: la detenció d'un okupa

Segons fonts verificades, tots aquests disturbis semblen estar relacionats amb un esdeveniment que ha generat tensió els últims dies a la localitat catalana: la recent detenció d'un okupa. Aquest fet hauria desencadenat una onada de represàlies en protesta contra les forces policials i les autoritats locals.

La Policia catalana, Mossos d'Esquadra, ha reforçat la presència a la zona, especialment en aquells barris que han patit directament els incidents, i investiga activament el que ha passat per identificar els responsables i evitar nous disturbis en les pròximes hores.

Mataró, fora de control

Els incidents a Mataró no són casos aïllats i reflecteixen una problemàtica cada vegada més estesa en diverses localitats catalanes, on conflictes relacionats amb okupes i habitatge generen freqüentment enfrontaments entre ciutadans, autoritats i grups radicals. La tensió social derivada d'aquests fets incrementa la inseguretat percebuda pels veïns, generant preocupació i demandes de solucions urgents.

| Twitter, XCatalunya

Aquest tipus d'actes no només suposen una amenaça directa per als béns materials, sinó que també posen en risc la integritat física de ciutadans i serveis d'emergència, a més de generar costos econòmics importants per als ajuntaments afectats.

Les pròximes hores seran clau per determinar si la situació a Mataró es calma o si es viuen nous episodis violents. Mentrestant, les autoritats mantenen el dispositiu de seguretat activat per prevenir nous incidents.