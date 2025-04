Un brutal accident a l'AP-2 acaba amb un camió totalment calcinat

per Mireia Puig

Un espectacular i dramàtic incident ha sacsejat la tranquil·litat habitual de les carreteres catalanes aquesta matinada, deixant imatges impactants i greus conseqüències materials. Els serveis d'emergència han hagut d'actuar amb rapidesa per controlar una situació que es va agreujar per moments.

Accident múltiple i foc a l'AP-2

Els fets van ocórrer la matinada d'avui, quan diversos vehicles, entre ells tres camions i un turisme, van col·lidir en un tram especialment transitat de l'autopista AP-2. A conseqüència del xoc, un dels camions va quedar envoltat en flames, generant una intensa columna de fum visible a diversos quilòmetres de distància.

Fins a set dotacions de bombers van ser necessàries per atendre l'emergència, treballant intensament durant diverses hores per extingir les flames. El foc va consumir totalment un dels vehicles pesants implicats, deixant només restes calcinades del camió, com mostren clarament les imatges difoses pels equips de rescat.

| ACN

Una persona atrapada i tasques de rescat complexes

L'accident no només va derivar en importants danys materials, sinó també en una delicada situació per als equips de rescat, que van haver de dur a terme tasques complicades per alliberar una persona que havia quedat atrapada dins d'un dels vehicles. Gràcies a la rapidesa i professionalitat dels bombers, aquesta persona va poder ser rescatada a temps i traslladada amb urgència al centre hospitalari més proper per rebre atenció mèdica.

L'incident va provocar importants retencions i desviaments en direcció a Barcelona, causant molèsties significatives a centenars de conductors que circulaven a primera hora del matí per aquesta via fonamental per al trànsit entre Lleida i la capital catalana.

Prudència abans de tot

Aquest succés posa de nou el focus sobre la importància de la prudència i el respecte per les normes de circulació en carreteres d'alta velocitat, on un petit error pot desencadenar situacions crítiques. Encara que encara s'investiguen les causes exactes de l'accident, les primeres hipòtesis assenyalen que podrien haver-se produït errors humans o fins i tot una fallada tècnica en algun dels vehicles involucrats.

Aquest accident també recorda altres similars ocorreguts en els últims mesos en diferents punts de Catalunya, reafirmant la necessitat de revisar periòdicament els protocols de seguretat viària i reforçar les campanyes preventives per reduir aquests incidents al mínim possible.

| Canva

Mentre la via recupera progressivament la seva normalitat i els investigadors continuen analitzant les restes calcinades per esclarir els detalls de l'accident, la recomanació de les autoritats continua sent clara: extremar la precaució al volant, especialment durant la nit i la matinada, moments en què la visibilitat és menor i el cansament pot convertir-se en un factor de risc decisiu.