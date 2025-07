Un altre accident a l'AP-7: més greu, 10,5 quilòmetres de retencions

per Mireia Puig

El trànsit pot convertir-se en un autèntic malson quan la situació a la carretera es complica de manera inesperada. Els imprevistos a autopistes molt transitades poden afectar milers de conductors en qüestió de minuts, i això és precisament el que ha tornat a passar avui, sumant tensió a una jornada que ja començava complicada en una de les principals artèries de Catalunya.

Un segon accident agreuja la jornada

Si el matí ja havia començat amb llargues cues per un primer accident a l'AP-7, tot just uns quilòmetres més endavant, la situació s'ha tornat encara més crítica amb un segon sinistre de més gravetat.

Segons informació oficial difosa pel Servei Català de Trànsit, poc abans del migdia s'ha produït una col·lisió múltiple al tram entre Montornès del Vallès i Barberà del Vallès, en sentit sud cap a Tarragona, implicant una motocicleta i dos turismes.

| ACN

La magnitud del xoc ha obligat a tallar tres carrils de l'autopista, cosa que ha generat un autèntic col·lapse en la circulació. La gravetat de l'accident ha requerit la intervenció urgent dels serveis d'emergències, incloent-hi l'arribada i aterratge d'un helicòpter medicalitzat del SEM, una circumstància poc habitual que evidencia la gravetat de les lesions patides per algun dels implicats.

Més de 10 quilòmetres de retencions i un tall total de la via

L'incident ha obligat a aturar completament el trànsit durant diversos minuts per permetre l'aterratge de l'helicòpter i l'evacuació dels ferits, una mesura imprescindible, però que ha agreujat de manera dràstica les retencions.

Segons la darrera actualització de Trànsit, només s'ha pogut reobrir un dels carrils un cop l'operació de rescat ha finalitzat, però les cues han arribat a estendre's al llarg de 10,5 quilòmetres, des de la Roca del Vallès i afectant fins i tot la circulació en sentit contrari.

Les imatges captades per les càmeres de trànsit mostren una autopista completament bloquejada, amb vehicles aturats durant llargs períodes de temps i els serveis d'emergències treballant intensament a l'asfalt. També s'han registrat fins a 5 quilòmetres de lentitud en sentit nord, cap a Girona, a l'altura de Mollet del Vallès, per efecte dominó i curiositat dels conductors.

Un matí crític a l'AP-7: dos accidents i milers d'afectats

No és habitual que dos accidents d'aquesta magnitud coincideixin en un marge de temps tan reduït i en una mateixa via. Aquesta doble incidència ha convertit l'AP-7 en un autèntic embut, afectant tant els qui es dirigien cap al sud de Catalunya com els qui ho feien en direcció contrària.

La coincidència d'ambdós sinistres en plena franja de màxima mobilitat ha agreujat la situació, generant nerviosisme i incertesa entre els conductors.

| @transit

Les autoritats han insistit en la necessitat de buscar rutes alternatives mentre es normalitza el trànsit, i han recordat la importància de mantenir la calma i seguir les indicacions dels agents a la carretera.

Aquest divendres ha posat de manifest, una vegada més, la fragilitat de la circulació a les grans autopistes quan s'encadenen diversos incidents greus. Els accidents no només afecten les persones directament implicades, sinó que poden bloquejar durant hores una de les infraestructures més importants del país, amb conseqüències per al transport de mercaderies, l'accés als serveis sanitaris i fins i tot per a la vida quotidiana de milers de ciutadans.