3 quilòmetres de retencions a l'AP-7: accident greu

per Mireia Puig

Els accidents de trànsit continuen sent un dels grans problemes diaris a les carreteres catalanes. Aquest divendres al matí s'ha tornat a produir un altre succés preocupant en una via fonamental per a la mobilitat a la zona metropolitana de Barcelona, generant una retenció que ràpidament ha assolit diversos quilòmetres de longitud.

Un accident en plena hora punta

El succés ha tingut lloc aquest divendres, 11 de juliol, poc després de les onze del matí, en un tram de gran afluència de vehicles, provocant embussos immediats. La via afectada ha estat l'autopista AP-7, concretament a l'altura de Cerdanyola del Vallès, en direcció sud.

Segons fonts oficials, l'incident ha fet que diversos vehicles quedessin al marge de la via principal, ocupant parcialment el voral i generant una situació caòtica per al trànsit de vehicles.

| ACN

Els serveis d'emergències i de trànsit han actuat ràpidament per intentar reduir l'impacte de l'accident sobre el trànsit, però l'alta densitat de vehicles habitual en aquesta autopista ha fet inevitable que les retencions augmentessin ràpidament, arribant a assolir fins a 3 quilòmetres.

Una autopista vital per a la mobilitat

L'AP-7 és una artèria fonamental per a la mobilitat no només de la comarca del Vallès Occidental, sinó també per a milers de persones que diàriament es desplacen cap a Barcelona o cap al sud de Catalunya.

Aquesta via és freqüentment escenari d'incidents similars a causa de l'elevada intensitat de trànsit, especialment durant els mesos d'estiu quan augmenta notablement la circulació de vehicles particulars i de transport pesant.

Les imatges de l'accident compartides a les xarxes socials reflecteixen clarament la magnitud de la situació, amb files interminables de vehicles aturats i alguns conductors fora dels seus cotxes intentant esbrinar quant de temps podrien romandre atrapats en aquesta retenció.

Les autoritats han aconsellat a través dels seus canals oficials que es busquin rutes alternatives mentre es duen a terme els treballs per desbrossar completament l'autopista.

| Getty Images, @mossos, XCatalunya

Conseqüències habituals i mesures preventives

Aquest tipus d'accidents no només causa molèsties immediates als conductors atrapats a les retencions, sinó que també té efectes col·laterals com retards en el transport públic, dificultats per als serveis d'emergència a l'hora d'accedir a la zona del sinistre, i augment del risc d'accidents addicionals a causa de la impaciència o la distracció dels conductors.

És per això que des dels organismes de trànsit i seguretat viària s'insisteix en la necessitat de respectar estrictament les normes de circulació, mantenir la distància de seguretat, evitar distraccions com l'ús del telèfon mòbil mentre es condueix, i estar atent sempre a les condicions de la carretera.