No hi ha treva per als Bombers: matinada amb diversos incendis i persones afectades

La passada nit i les primeres hores de la matinada han resultat certament agitades per als Bombers de la Generalitat, que han hagut d'intervenir en diferents incendis d'habitatge en diversos punts del territori. D'acord amb la informació facilitada pel mateix cos d'emergències a través de les seves xarxes socials, es destaquen dos successos significatius que, encara que no s'han saldat amb víctimes mortals, sí que han provocat l'evacuació d'almenys una persona i quantiosos danys materials.

El primer d'aquests incidents va tenir lloc a Vilassar de Dalt (Maresme), concretament al carrer Murillo, al voltant de les 23:39 h. Segons els Bombers, l'incendi es va desenvolupar amb baixa intensitat en un pis, encara que no per això va deixar de suposar un perill real per als residents de l'edifici. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) també es va desplaçar al lloc i, com a mesura de precaució, va evacuar una persona que presentava símptomes lleus d'haver inhalat fum. Els efectius de bombers van procedir a extingir les flames amb rapidesa, però la intervenció va requerir un control meticulós de la instal·lació elèctrica i dels espais afectats, per descartar qualsevol focus secundari.

El segon succés rellevant es va registrar ja entrada la matinada, al voltant de les 00:32 h, al carrer Begur de Piera (Anoia). En aquest cas, l'incendi estava molt més desenvolupat i afectava la planta superior d'un habitatge unifamiliar, cosa que va complicar les tasques d'extinció. Segons el relat dels Bombers, va ser precís dur a terme un atac exterior i, posteriorment, realitzar tasques de ventilació per dissipar el fum acumulat a la part alta de la casa. Afortunadament, no s'ha informat de persones ferides de gravetat, encara que el foc va generar un impacte significatiu en l'estructura de l'immoble.

Gran labor dels serveis d'emergència

La intervenció en ambdós incendis ha anat a càrrec de cinc dotacions de Bombers, que s'han distribuït de manera coordinada per donar resposta simultània als avisos rebuts. Al mateix temps, la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra han prestat suport logístic, regularitzant el trànsit a les zones afectades i assegurant els perímetres per garantir la protecció dels curiosos i dels mateixos professionals.

Encara que no s'han difós detalls addicionals sobre les causes concretes dels incidents, els tècnics de Bombers i de les companyies asseguradores se centren ara a investigar possibles fallades elèctriques, descuits amb aparells de calefacció o qualsevol altre factor que pugui haver desencadenat les flames. Aquestes primeres hores del dia representen, de nou, un recordatori de la importància d'extremar la precaució a la llar, sobretot pel que fa a instal·lacions energètiques i aparells de calor durant l'hivern.

L'intens treball dels Bombers a Vilassar de Dalt i Piera resumeix un panorama nocturn en què no hi ha hagut treva: diferents focus de foc, emergències paral·leles i la necessitat de garantir la seguretat dels residents davant situacions de risc.