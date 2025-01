Un conductor mor a l'AP-7 després de provocar tres accidents de forma consecutiva

per Mireia Puig

L'autopista AP-7 ha estat escenari aquest diumenge al migdia d'un dramàtic succés que ha commocionat tant les autoritats de trànsit com els testimonis presents. Un conductor d'un turisme va perdre la vida després de protagonitzar una cadena de tres accidents, tots ells en un breu interval de temps, quan circulava en sentit nord a l'altura de Vilademuls (Pla de l’Estany).

D'acord amb les dades facilitades pel Servei Català de Trànsit, el sinistre fatal es va produir al punt quilomètric 46,5, en una zona habilitada com a àrea de descans, i l'avís es va rebre pocs minuts després de les dues de la tarda.

Les primeres investigacions apunten que el cotxe implicat realitzava una conducció temerària abans de col·lidir contra un camió estacionat en aquesta àrea de descans.

| ACN

Pànic entre la resta de conductors

Segons les mateixes fonts, aquest accident va ser el tercer d'una successió que hauria començat anteriorment, també a l'AP-7: el primer xoc s'hauria produït a la zona de Sant Julià de Ramis (Gironès), mentre que el segon va ocórrer igualment a l'autopista, pocs quilòmetres més endavant. Poc després d'aquests dos incidents, el conductor va perdre definitivament el control del vehicle i va acabar empotrat contra el camió a la citada àrea de repòs, cosa que finalment li va costar la vida.

La gravetat de la situació va portar a l'activació d'un important dispositiu d'emergència. Es van personar al lloc diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, amb la missió d'acordonar la zona i investigar les circumstàncies exactes dels fets.

Paral·lelament, van acudir quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, responsables de les maniobres de rescat i d'assegurar el perímetre per evitar riscos majors, així com dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Malgrat els esforços del personal sanitari, el conductor del turisme no va poder ser reanimat i es va convertir en la sisena víctima mortal en carretera interurbana en el que va d'any a Catalunya.

| @mossos, XCatalunya, ACN

Incidència a la carretera

Pel que fa a la circulació, el sinistre va obligar inicialment a tallar tres dels quatre carrils de l'AP-7 en sentit nord, cosa que va originar retencions i molèsties als conductors que viatjaven en aquesta franja horària. Un cop controlada la situació, les autoritats van reobrir part de la via, encara que l'entrada a l'àrea de descans es va mantenir clausurada durant diversos minuts més per facilitar la retirada dels vehicles i la investigació del sinistre.

Les unitats d'atestats dels Mossos d'Esquadra es van encarregar de recollir evidències i reconstruir la seqüència dels accidents, amb la finalitat de determinar les causes i responsabilitats del conductor.