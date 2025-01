Final tràgic en la recerca del jove desaparegut a Montserrat

per Sergi Guillén

La tarda d'aquest diumenge ha portat amb si el desenllaç més trist possible per als familiars i amics del jove de 25 anys. Que es trobava desaparegut des de dissabte a la zona compresa entre Vacarisses (Vallès Occidental) i la muntanya de Montserrat.

L'ampli dispositiu de cerca que els serveis d'emergència havien posat en marxa durant les últimes hores va aconseguir localitzar el seu cos sense vida. En una zona propera a la Santa Cova de Montserrat, segons han explicat els Bombers de la Generalitat a l'ACN.

El moment del descobriment

La notícia es va desencadenar al voltant de les 15:00 hores, quan l'helicòpter dels Bombers va observar un cos en una localització de difícil accés. Immediatament, es va activar la Unitat d'Intervenció de Muntanya (UIM) dels Mossos d'Esquadra. Que es va endinsar a la zona, va confirmar la identitat del jove i va procedir a la seva extracció.

| ACN

D'aquesta manera, es donava per conclosa l'operació de cerca que els serveis de rescat havien emprès de forma incessant. Des que es va denunciar la desaparició, dissabte a la tarda.

El succés es remunta a la tarda de dissabte. Moment en què el jove, de 25 anys, va partir del seu domicili amb la intenció de realitzar una excursió per l'àrea de Montserrat. L'última pista que es tenia del seu parador es remunta a escassos minuts després de la seva sortida.

Quan els seus familiars, en veure que no tornava i no contestava al telèfon, van decidir posar en marxa el protocol de cerca. Cap a les 21:30 hores de la nit, la família del jove va avisar els serveis d'emergències, que aviat van començar amb les tasques de rastreig a la zona de Montserrat. Poc després, els agents van localitzar el cotxe del desaparegut estacionat en un aparcament de Monistrol, a les proximitats del pavelló municipal.

La cerca incessant

A partir d'aquest instant, es va desplegar un ampli dispositiu compost per Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i voluntaris especialitzats. Que van emprendre la cerca per diferents sectors de la muntanya, coneguda per la seva orografia escarpada i senders abruptes.

| ACN

Equips de rescat van pentinar camins i barrancs a peu, mentre que l'helicòpter dels Bombers realitzava sobrevols per identificar possibles indicis que apuntessin a la ubicació del jove. Finalment, va ser precisament la unitat aèria la que va localitzar el cos aquest diumenge a la tarda, en una zona molt complexa d'accedir a prop de la Santa Cova.

Les tasques d'aproximació i recuperació del difunt van recaure en la Unitat d'Intervenció de Muntanya dels Mossos d'Esquadra. Un grup preparat per afrontar operacions de rescat en entorns d'alta dificultat tècnica. Després de confirmar la identitat del jove, es va realitzar l'extracció del cos per permetre el posterior trasllat i les gestions judicials pertinents.

El desenllaç que ha tingut lloc a prop de la Santa Cova de Montserrat deixa un profund pesar en la família del difunt. I en els serveis d'emergència que s'havien bolcat en la seva cerca. Malgrat els esforços desplegats, el resultat ha estat la confirmació del pitjor presagi per als afins.