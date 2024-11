Un altre nivell: Intenten okupar un pis on ja hi havia un okupa

El problema de l'okupació a Catalunya no deixa de créixer i generar polèmica. Aquest fenomen, que als inicis estava relacionat amb moviments socials que reivindicaven l'accés a l'habitatge, ha evolucionat cap a situacions caòtiques i insòlites. Propietaris legítims es veuen privats dels seus immobles, mentre la legislació no sempre protegeix de manera eficaç els seus drets.

Alhora, cada vegada és més comú escoltar històries que freguen l'absurd. Com el cas ocorregut recentment a Terrassa, on un grup va intentar okupar un pis que ja estava ocupat de manera il·legal. L'okupació ha passat de ser una problemàtica marginal a esdevenir un tema central al debat social i polític.

Els conflictes derivats d'aquesta greu pràctica no només afecten els propietaris, sinó també els veïns i de vegades fins i tot altres okupes, com va passar en aquest cas recent. La història que va tenir lloc al barri de Sant Pere Nord és un clar exemple de com aquest greu fenomen pot assolir nivells de surrealisme molt preocupants.

El surrealista cas viscut a Terrassa

Dimecres passat 13 de novembre, al migdia, la Policia Municipal de Terrassa va ser alertada d'una situació insòlita. Un home va trucar desesperat a les autoritats, denunciant que un grup d'individus havia irromput al pis on residia. I ho havien amenaçat amb ganivets per obligar-lo a abandonar la vivenda.

Segons la versió del denunciant, els intrusos tenien la intenció de quedar-s'hi a viure de forma permanent. Tres patrulles de la Policia Municipal es van desplaçar ràpidament al lloc dels fets. Allà van trobar cinc homes dins del pis i el denunciant, visiblement alterat, fora de l'habitatge.

| ACN

Després d'investigar els fets, els agents van confirmar que els cinc individus havien accedit a l'immoble de manera violenta i havien obligat l'home a sortir de males maneres. Fent ús d'amenaces i intimidació. Al registre posterior, es van confiscar diverses armes blanques que els agressors havien utilitzat durant l'altercat.

Els cinc homes van ser detinguts immediatament pels delictes de violació de domicili i amenaces greus. Tot i això, quan els agents van començar a prendre declaració al denunciant, el cas va fer un gir inesperat.

La sorpresa de la Policia en demanar-li la documentació

En sol·licitar-li la documentació que acredités el seu dret sobre l'habitatge okupat, com ara un contracte de lloguer o una escriptura, l'home no va poder presentar cap prova. Va ser llavors quan les autoritats van sospitar que ell també era un okupa, que residia a la vivenda de forma fraudulenta.

L'home va quedar sota investigació per un presumpte delicte d'usurpació d'immoble. Així, el cas va passar de ser un intent d'okupació violenta a un enfrontament entre dues okupes pel control del mateix immoble. Aquesta situació, tan absurda com preocupant, posa de manifest el descontrol existent al voltant d'aquest fenomen a Catalunya.

Aquest incident no sols evidencia l'escalada del problema de l'okupació, sinó també els desafiaments que enfronten les autoritats per gestionar-ho. D'una banda, els propietaris legítims demanen solucions més efectives i ràpides per recuperar-ne els immobles. De l'altra, els okupes, en molts casos persones vulnerables, també exigeixen alternatives habitacionals per evitar caure en la il·legalitat.