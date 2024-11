Mor a la feina: Caiguda des de 3 metres, els sindicats esclaten

per Sergi Guillén

El sindicat Comissions Obreres (CCOO) és una de les organitzacions més destacades en la lluita per millorar les condicions laborals dels treballadors a Espanya. Actua a través de la negociació col·lectiva, defensant drets fonamentals com salaris justos, estabilitat a l'ocupació i condicions dignes als centres de treball. A més, CCOO fa campanyes per combatre la precarietat laboral, promovent la igualtat d'oportunitats i l'eliminació de discriminacions.

També ofereix assessorament legal als empleats i participa a taules de diàleg social per influir en l'elaboració de polítiques públiques que beneficiïn la classe treballadora. En moments de crisi, el sindicat ha estat clau per garantir mesures de protecció social, com ara els ERTE, salvaguardant els drets de milers d'empleats.

Un nou mort per accident laboral

Un treballador de neteja ha mort en un accident laboral a una empresa a Terrassa. L'accident va ser dijous a les 16 hores, quan l'home va caure d'una altura d'uns tres metres, van confirmar a l'ACN fonts policials. El sistema d'emergències mèdiques el va traslladar a l'hospital, on finalment va morir.

| ACN

CCOO va lamentar el succés i va anunciar que exigirà responsabilitats i reclama a la direcció de l'empresa ISS que extremin les mesures de seguretat. I es revisin tots els protocols per evitar que es produeixin nous accidents. També reclama a l'administració la celeritat més gran per depurar possibles responsabilitats.

Aquest succés, per desgràcia, no és cap novetat, ja que durant la setmana passada ja vam haver de lamentar la mort de dos treballadors més. El primer va tenir lloc el 6 de novembre passat quan un home de 55 anys va morir en una empresa de farratges. El següent succés va tenir lloc el dia següent, quan un empleat de 56 anys va perdre la vida en una pedrera de Palol de Revardit, al Pla de l'Estany.

La importància dels protocols

Els protocols per prevenir accidents laborals són fonamentals a qualsevol entorn de treball, ja que garanteixen la seguretat i el benestar dels empleats. Aquests protocols solen començar amb una avaluació de riscos detallada per identificar possibles perills al lloc de treball. A partir d'aquesta important avaluació, es desenvolupen mesures específiques, com ara la implementació d'equips de protecció personal, senyalització adequada i la formació regular del personal en pràctiques segures.

A més, s'estableixen els diferents procediments d'emergència que inclouen simulacres i plans d'evacuació en cas d'incidents, cosa que permet que els empleats estiguin preparats davant de qualsevol eventualitat. Una altra part essencial dels protocols és el manteniment periòdic d'equips i maquinària, evitant errors que puguin posar en perill els treballadors. La supervisió i el compliment de les normatives de seguretat són supervisades per responsables designats o per comitès de salut i seguretat laboral.