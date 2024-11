Cues quilomètriques a l'AP-7 per un accident: Carretera tallada

Un accident recent a l'AP-7 ha causat greus problemes de trànsit. Segons Trànsit, l'incident ha obligat a tallar un dels carrils en sentit nord i ha provocat retencions importants. La situació ha generat llargues files de vehicles que arriben fins als 7 quilòmetres de Granollers, segons les últimes dades compartides a xarxes socials.

Un incident que genera diverses cues

L'accident ha tingut lloc sota un pont a l'altura de la Roca del Vallès, cosa que complica encara més la circulació a la zona afectada per l'incident recent. A les imatges compartides pel Servei Català de Trànsit es poden observar diversos vehicles involucrats, a més d'unitats d'emergència treballant al lloc. Aquestes tasques estan causant interrupcions i augmentant el temps d'espera per als conductors atrapats a les retencions.

Des de les autoritats, s'insta a extremar la precaució en acostar-se a la zona afectada. Equips d'emergència treballen intensament per retirar els vehicles i netejar la calçada com més aviat millor. Tot i els esforços, el trànsit segueix detingut en alguns trams, mentre altres avancen amb extrema lentitud.

| SEM

Aquest incident no només afecta els conductors atrapats en el trànsit, sinó també les comunitats properes. Molts residents en àrees com la Roca del Vallès i Granollers reporten que les rutes secundàries també comencen a col·lapsar. Els desviaments implementats per les autoritats no han pogut absorbir el flux addicional de vehicles.

Una darrera actualització

A la segona actualització del Servei Català de Trànsit, s'informa que les retencions en direcció nord s'estenen ara fins a 7 quilòmetres des de Granollers. Al lloc, els bombers, ambulàncies i agents de trànsit treballen per restablir la normalitat. Tot i això, no es descarta que el trànsit continuï afectat durant les pròximes hores.

L'AP-7 és una de les artèries de comunicació principals a Catalunya. Incidents com aquest generen un gran impacte a la mobilitat diària. Aquest tram en particular sol ser escenari d'accidents a causa de l'elevat volum de trànsit que suporta cada dia.

Ara com ara, no hi ha confirmació oficial sobre el nombre de persones afectades ni sobre l'estat dels implicats a l'accident. Les imatges aèries mostren la magnitud del sinistre i les complicacions que suposa per als serveis d'emergència accedir-hi.

El Servei Català de Trànsit manté un seguiment continu de la situació. A través dels seus canals oficials, informen de qualsevol canvi rellevant que pugui ajudar els conductors a planificar el trajecte. Les autoritats recomanen evitar la zona si és possible i seguir les indicacions del personal desplaçat.

Els conductors que circulen a prop han d'estar atents i preparats per enfrontar-se a desviaments o esperes llargues. La col·laboració i la paciència de tots són clau per reduir l'impacte d'aquest incident en una de les vies més transitades de Catalunya.