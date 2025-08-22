Noche ajetreada para Bomberos y SEM: Dos incendios diferentes dejan dos heridos

La madrugada se ha convertido en un escenario de gran actividad para los equipos de emergencias. Entre sirenas, desplazamientos de dotaciones y calles acordonadas, la tensión se ha hecho palpable durante varias horas.

Un incendio en una vivienda de Badalona

El primero de los incidentes se produjo poco antes de la medianoche en la ciudad de Badalona. Según informaron los Bombers de la Generalitat, cuatro dotaciones se desplazaron hasta el número de la calle Sant Joan de la Creu tras recibir el aviso a las 23:11 horas. El fuego se originó en la cocina de un piso y obligó a actuar con rapidez para contener las llamas antes de que se propagaran a otras estancias del inmueble.

Tras extinguir el incendio, los efectivos revisaron y ventilaron la escalera del edificio para garantizar la seguridad del resto de vecinos. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) activó una ambulancia y atendió a una persona afectada de carácter leve, que fue dada de alta en el mismo lugar sin necesidad de traslado hospitalario.

| ACN

Segundo fuego en Canyelles con importantes daños materiales

Mientras aún se gestionaban las últimas actuaciones en Badalona, otra llamada de emergencia llegaba a los servicios de extinción. En este caso, se trató de un incendio registrado en la localidad de Canyelles, con aviso recibido a las 21:27 horas. La magnitud de las llamas obligó a movilizar cinco dotaciones de Bombers, que trabajaron intensamente hasta lograr el control total del fuego.

El balance material ha sido considerable. Una vivienda de madera de unos 50m cuadrados ha quedado completamente destruida, y en el exterior las llamas también consumieron por completo un turismo estacionado. Según confirmaron fuentes oficiales, una persona resultó afectada y fue atendida por los servicios médicos desplazados hasta el lugar del suceso.

Una noche de máxima tensión para los equipos de emergencia

Ambos incendios han puesto a prueba la capacidad de reacción y coordinación de los cuerpos de emergencias, que debieron repartir esfuerzos entre diferentes municipios casi de forma simultánea. En total, se movilizaron nueve dotaciones de Bombers en menos de tres horas, además de varias ambulancias del SEM que garantizaron la atención sanitaria en el mismo momento del suceso.

Este tipo de situaciones reflejan la importancia de una respuesta rápida y eficaz en entornos urbanos y rurales. La labor de los bomberos no solo consiste en sofocar las llamas. También en se encargan de asegurar los edificios, ventilar las zonas afectadas y proteger a las personas que pueden encontrarse en riesgo.

Aunque en ambos episodios solo se registraron dos heridos de carácter leve, las consecuencias materiales han sido notables y, en el caso de Canyelles, irreversibles. Los incendios domésticos son una de las principales causas de intervención de los Bombers en Catalunya.