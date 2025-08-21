Espectacular incendi d’un camió de grans dimensions a l’AP-7

Aquesta tarda ha estat marcada per l'ensurt en plena autopista. Un camió que transportava diversos vehicles s'ha incendiat al quilòmetre 313. L'incident ha tingut lloc al terme municipal de l'Ampolla, provocant gran preocupació. Afortunadament, els Bombers han acudit amb rapidesa i han controlat la situació.
L'avís ha entrat al telèfon d'emergències 112 a les 15:37 hores. En pocs minuts, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat han arribat al lloc. El foc s'havia originat a la part davantera del vehicle. Les primeres informacions assenyalaven que tot havia començat en una de les rodes.
Intervenció ràpida dels Bombers
Les flames eren visibles des de diversos metres de distància pels conductors. L'incendi afectava la cabina i amenaçava d'estendre's cap amunt. El risc era elevat perquè el camió transportava diversos automòbils nous. Una intervenció ràpida era fonamental per evitar danys materials encara més greus.
Els Bombers van treballar intensament per controlar les flames amb aigua a pressió. La imatge dels efectius sufocant el foc va impressionar tots els presents. En pocs minuts, van aconseguir extingir l'incendi i assegurar la zona. El conductor va sortir il·lès, tot i que visiblement afectat per l'ensurt viscut.
Trànsit afectat en plena AP-7
L'autopista AP-7 va registrar retencions en ambdós sentits durant l'operatiu. Els vehicles circulaven lentament mentre s'apartava el camió. Alguns conductors van gravar vídeos del foc que ràpidament van circular per xarxes socials. Les imatges van generar impacte i preocupació entre els usuaris habituals de la via.
L'incendi va provocar una forta olor de fum a tota la zona. A més, restes de goma i metall van quedar escampats al paviment. Els Mossos d'Esquadra van col·laborar en la regulació del trànsit afectat. Poc després, la circulació es va normalitzar progressivament sense incidents addicionals importants.
Origen a la roda davantera
Les primeres investigacions apunten a un sobreescalfament a la roda davantera. Aquesta circumstància hauria generat l'incendi que va afectar de seguida la cabina. No hi va haver explosions, però la columna de fum negre va ser molt visible. La rapidesa en l'actuació dels Bombers va evitar un desenllaç pitjor.
El camió pertanyia a una empresa de transport de vehicles de gran mida. En el moment de l'incendi, traslladava diversos turismes que no van resultar danyats. Els efectius van confirmar que el foc va quedar limitat a la zona inicial. Així es va poder descartar un risc més gran per a la càrrega transportada.
Importància de la prevenció
Aquest tipus de successos recorden la importància de la prevenció mecànica. Els vehicles de transport pesant han de sotmetre's a revisions periòdiques molt estrictes. Una fallada en una roda o un sistema de frens pot ser fatal. La calor acumulada durant l'estiu multiplica el risc d'incendis.
Les autoritats recomanen als transportistes extremar la precaució en els seus trajectes. Revisar pneumàtics, frens i sistemes elèctrics és fonamental per evitar emergències. L'AP-7 és una via molt transitada que connecta punts estratègics. Un accident greu pot tenir conseqüències dramàtiques en matèria de seguretat viària.
Un ensurt amb final afortunat
El balanç final de l'incident és positiu dins la gravetat. No hi va haver ferits i els danys materials van quedar limitats a la cabina. La resta del camió i els vehicles transportats no van resultar afectats. La ràpida coordinació entre 112, Mossos i Bombers va ser clau en la resolució.
Els testimonis presencials van destacar la professionalitat amb què van actuar els equips. El conductor, tot i que afectat, va sortir il·lès i va ser atès a l'autopista. Les imatges difoses mostren la magnitud de l'ensurt viscut en plena carretera. Finalment, tot va quedar en un gran ensurt i en alguns minuts de caos.