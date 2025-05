Ni Barcelona ni L'Hospitalet de Llobregat: La localitat amb més delictes el 2025

Quan es parla de criminalitat, moltes vegades la mirada recau de manera gairebé automàtica sobre les grans ciutats. La sensació d'inseguretat sovint s'associa a urbs populars i conegudes, on el tràfec diari de milers de persones i l'anonimat faciliten la proliferació de delictes. Tanmateix, les darreres dades oficials desmenteixen aquest lloc comú i situen el focus sobre un municipi que, tot i la seva mida més reduïda, encapçala el rànquing de criminalitat a Catalunya durant el primer trimestre de 2025.

El Prat de Llobregat: Liderant la taxa de delictes a Catalunya

Lluny dels carrers més transitats de Barcelona o dels barris de L'Hospitalet de Llobregat, El Prat de Llobregat s'ha convertit, per segon any consecutiu, en la localitat amb més nombre de delictes per 1.000 habitants a Catalunya. Entre gener i març de 2025, la xifra ha arribat als 45 delictes per cada 1.000 habitants, més del doble que la mitjana catalana, situada en 15 delictes per cada 1.000 residents.

Les xifres són clares: amb 2.973 delictes en els tres primers mesos de 2025 per a una població de 65.910 habitants, El Prat de Llobregat supera àmpliament ciutats com Barcelona (24,5 delictes per 1.000 habitants), Sant Adrià de Besòs (22,8), Roses (21,2), Salt (20,7) i L'Hospitalet de Llobregat (20,6). Resulta revelador observar com la criminalitat es distribueix de manera desigual, fins i tot dins d'una mateixa àrea metropolitana.

| ACN

Salt, el municipi on més creixen els delictes

Mentre El Prat de Llobregat lidera en incidència, hi ha un altre municipi que destaca pel creixement de la criminalitat respecte al mateix període de l'any anterior: Salt, a la província de Girona. Amb un augment del 21,2% en el nombre de delictes, Salt registra 703 infraccions davant les 580 del primer trimestre de 2024. Aquest increment situa Salt al capdavant del creixement de la criminalitat a Catalunya, seguida de Vilanova i la Geltrú (14,2%), L'Hospitalet de Llobregat (13%) i Roses (10,5%).

Per contra, algunes localitats han experimentat caigudes significatives. És el cas de Vila-seca, que ha vist reduir-se el seu nombre de delictes en un 31,9%, o Manlleu i Olesa de Montserrat, que presenten les taxes de criminalitat més baixes entre els municipis de més de 20.000 habitants, amb només 4,2 i 3,5 delictes per cada 1.000 habitants respectivament.

Catalunya: Menys delictes, però més agressions sexuals

El balanç global de criminalitat a Catalunya també aporta dades que mereixen una anàlisi detinguda. Durant el primer trimestre de 2025 s'han registrat 119.169 delictes, la qual cosa suposa un descens del 6% respecte al mateix període de 2024. Aquesta tendència a la baixa es reflecteix tant en la criminalitat convencional, que baixa un 4,1%, com en la cibercriminalitat, que cau un 15%, especialment per la notable reducció de ciberestafes.

Tanmateix, no tots els indicadors són positius. Els delictes sexuals han estat el tipus d'infracció que més ha crescut a Catalunya, amb un augment del 12,5%. Les agressions sexuals amb penetració, considerades les més greus, s'han incrementat gairebé un 27%, passant de 332 a 421 casos. A més, tot i que els homicidis consumats han baixat, els intents d'homicidi han pujat de 53 a 59, i els robatoris de vehicles han crescut un 6,2%. Tot plegat reflecteix que, malgrat la tendència general a la baixa, hi ha àrees concretes on la delinqüència continua sent motiu d'alarma social.