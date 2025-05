Greu acusació a una jove de 22 anys: Intenta matar una dona de 89 amb una pedra

Divendres passat al matí, una escena completament inesperada va desencadenar el caos i la por entre els vianants d’un carrer cèntric. Va ser en aquell moment quan una jove de 22 anys, en el que les fonts policials descriuen com un estat de crisi aguda, es va creuar en el camí d’una senyora de 89 anys. Sense que existís cap relació ni vincle entre ambdues, la jove suposadament va agafar una pedra i la va utilitzar per colpejar reiteradament el cap de la dona gran.

Segons la informació publicada per Regio7, l’agressió va ser sobtada i brutal, obligant els presents a intervenir per frenar la violència. La víctima, greument ferida, va haver de ser traslladada d’urgència a un centre hospitalari on roman ingressada amb pronòstic reservat. Els Mossos d’Esquadra van actuar amb rapidesa, detenint la jove al mateix lloc dels fets i obrint una investigació immediata per esclarir tots els detalls de l’atac.

El perfil de l’agressora: antecedents i problemes de salut mental

El que fa aquest cas encara més complex és el perfil de l’acusada. Veïna de la ciutat i de nacionalitat espanyola, la jove no és una desconeguda per als serveis policials ni sanitaris. Amb més de 50 antecedents registrats per diferents incidents, la jove es trobava sota seguiment mèdic des de la infància a causa de greus trastorns mentals. El seu entorn familiar confirma que la situació s’havia anat deteriorant les darreres setmanes i que havien sol·licitat ajuda reiteradament.

| ACN

La família assegura que aquell mateix dia, la jove tenia cita amb el psiquiatre per renovar el tractament que rep cada sis mesos. Fins i tot, havien demanat l’ingrés temporal de la jove en un centre mèdic per intentar estabilitzar la seva situació, petició que va ser denegada en considerar-se que no es donaven els criteris mèdics necessaris per a una hospitalització. Poc abans de l’agressió, la jove va acudir a urgències, però va sortir de l’hospital sense haver rebut atenció especialitzada, després de només quinze minuts al lloc.

La jove va ser posada a disposició judicial el diumenge posterior als fets. El jutjat de guàrdia va decretar el seu ingrés a presó provisional al Centre Penitenciari de Dones Wad-Ras, acusada de temptativa d’homicidi. Paral·lelament, la família de l’acusada ha fet públic un comunicat en què condemnen rotundament els fets, demanen perdó a la família de la víctima i sol·liciten que a la presó es garanteixi l’administració del tractament mèdic que la jove necessita.

El repte de la salut mental i la seguretat ciutadana

Casos com aquest posen en evidència les mancances dels sistemes d’atenció psiquiàtrica i social, especialment quan es tracta de persones que, tot i estar sota seguiment, poden quedar desateses en moments crítics. L’agressió a una persona gran indefensa a plena llum del dia ha reactivat el debat sobre la capacitat de reacció dels serveis mèdics, la col·laboració entre les famílies i les institucions, i la protecció dels més vulnerables davant episodis de violència extrema.