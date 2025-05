Un vehicle es crema al mig del carrer: Ràpida intervenció dels bombers, clau

Els veïns de Bell-lloc d’Urgell han viscut aquest migdia un bon ensurt. Una furgoneta, que estava estacionada a la via pública, ha començat a cremar de sobte, generant una gran columna de fum que ha alarmat els residents i vianants.

L’incident s’ha produït a plena llum del dia, en un carrer transitat del municipi. Les flames es propagaven ràpidament pel motor i l’interior del vehicle, mentre diversos ciutadans donaven la veu d’alerta. En pocs minuts, el foc havia consumit bona part del vehicle, convertint-lo en una bola de foc al mig de l’asfalt.

Una situació potencialment perillosa

Tot i que el foc s’ha originat en una furgoneta aparcada, la situació presentava riscos evidents. En primer lloc, per la proximitat a altres vehicles estacionats. I en segon lloc, per tractar-se d’una zona urbana amb trànsit de vianants constant. El risc que les flames es propaguessin o arribessin a persones era real.

| XCatalunya, @bomberscat

Els testimonis, visiblement nerviosos, han intentat mantenir-se allunyats del vehicle en flames, mentre alertaven els serveis d’emergència. Segons alguns veïns, la calor era tan intensa que es podia sentir a diversos metres de distància. La tensió ha durat uns llargs minuts fins a l’arribada dels bombers.

Resposta ràpida dels serveis d’emergència

Afortunadament, l’actuació dels bombers ha estat ràpida i eficaç. Una dotació del parc de Bombers de Mollerussa s’ha desplaçat fins al lloc en qüestió de minuts. Amb una maniobra àgil i perfectament coordinada, han procedit a extingir les flames, evitant que s’estenguessin a altres vehicles o a les façanes properes.

| @bomberscat, XCatalunya

En les imatges que s’han difós al compte oficial de Bombers de la Generalitat (@bomberscat), es pot veure com la dotació actua amb professionalitat i determinació. El vehicle, completament envoltat de fum, ha estat ruixat amb escuma i aigua a pressió fins a quedar completament apagat.

Un desenllaç que hauria pogut ser pitjor

Un cop controlat l’incendi, els bombers han realitzat les tasques habituals de refredament i comprovació del vehicle. També han revisat els voltants per assegurar-se que no quedava risc de reactivació del foc. El dispositiu s’ha aixecat tan bon punt la situació ha estat declarada segura.

Els Mossos d’Esquadra, per la seva banda, han col·laborat en la gestió del trànsit i la protecció perimetral de la zona mentre es desenvolupaven les tasques d’extinció. La policia local també ha estat present durant tota la intervenció, garantint la seguretat dels veïns i vianants.

Investigació oberta per esclarir les causes

Per ara, es desconeixen les causes exactes de l’incendi. No es descarta cap hipòtesi, tot i que les autoritats apunten a una possible avaria mecànica o elèctrica al vehicle estacionat. La furgoneta ha quedat completament calcinada, per la qual cosa els pèrits l’hauran d’analitzar a fons per esclarir l’origen del foc.

La propietària del vehicle, que es trobava als voltants, ha declarat estar en estat de xoc després de l’incident. Segons testimonis, no havia donat cap símptoma previ d’avaria, fet que fa encara més sorprenent el que ha passat.

La dada més tranquil·litzadora: no hi ha hagut ferits

Tot i l’espectacularitat de l’incendi, i el risc evident per a béns i persones, no s’ha hagut de lamentar cap dany personal. La ràpida intervenció dels bombers ha estat clau per evitar una tragèdia més gran. En qüestió de minuts, han aconseguit apagar les flames i contenir el perill.