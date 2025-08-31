Multiplica per 9 la taxa d'alcoholèmia: Detingut després de provocar el pànic a l'AP-7

Un conductor ha sembrat el caos en una de les artèries viàries més importants del país, generant una situació de pànic entre els usuaris que compartien la via. L'habilitat i la col·laboració ciutadana van ser clau per poder interceptar l'individu. El conductor circulava de manera erràtica, posant en greu risc la seguretat de desenes de persones.
El seu comportament al volant, desafiant tota lògica i normativa, va obligar a una ràpida intervenció policial que va culminar amb la seva detenció.
Els fets es van desenvolupar durant l'última setmana d'agost, quan diversos conductors que transitaven per l'autopista AP-7 van alertar els serveis d'emergència. Les trucades descrivien amb angoixa el moviment d'un vehicle que feia maniobres inexplicables, envaint carrils i col·lidint repetidament contra les tanques de protecció laterals.
L'escenari de perill va tenir lloc concretament en el tram de l'autopista a l'altura del municipi de l'Aldea. Un poble situat a la província de Tarragona, un punt neuràlgic del corredor mediterrani. La intervenció dels Mossos d'Esquadra va ser immediata, localitzant i detenint el conductor abans que pogués ocasionar una tragèdia.
Un greu perill al volant a l'autopista del Mediterrani
El protagonista d'aquest succés conduïa d'una manera que els testimonis no van dubtar a qualificar de "temerària". Segons la informació facilitada pels Mossos d'Esquadra a través dels seus canals oficials el passat 28 d'agost, el vehicle circulava fent ziga-zagues de manera continuada.
Aquest patró de conducció erràtica, sumat als impactes contra diferents elements, va crear una situació de màxim estrès per a la resta d'usuaris de l'AP-7. L'autopista, especialment a la província de Tarragona, és un escenari recurrent d'incidents viaris, però pocs arriben a aquest nivell d'irresponsabilitat manifesta.
La col·laboració ciutadana, a través de trucades al telèfon d'emergències 112, va ser fonamental perquè les patrulles de trànsit poguessin establir un dispositiu de recerca eficaç. Un cop localitzat, els agents van aturar-lo, comprovant que el conductor presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques.
La posterior prova d'alcoholèmia no va fer més que confirmar les pitjors sospites, donant un resultat que va deixar perplexos els mateixos agents per la seva magnitud.
L'alcohol, un multiplicador de tragèdies
El resultat de la prova d'alcoholèmia va ser demolidor: el conductor multiplicava per nou la taxa màxima permesa per la llei. A Espanya, el límit general per a conductors és de 0,25 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat.
Això significa que l'individu interceptat a l'Aldea va donar una xifra propera als 2,25 mg/l. Un nivell que per a la majoria de les persones implica una pèrdua gairebé total de reflexos i de la capacitat de controlar un vehicle. Conduir en aquest estat és una infracció, a més d'un acte de violència viària que posa en joc la vida pròpia i la de tothom.