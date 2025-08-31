Dues dotacions de bombers apaguen l'incendi d’un remolc cisterna

La tranquil·litat de les primeres hores del matí es veié interrompuda per un succés inesperat. Una densa columna de fum negre començà a enlairar-se en un paratge rural, alertant sobre un incident. Els serveis d'emergència reberen l'avís i es mobilitzaren amb celeritat cap al punt del conflicte.
Es tractava d'un foc que, tot i estar localitzat, requeria una intervenció professional per evitar-ne la propagació. La situació demanava precisió i rapidesa per part dels equips desplaçats al lloc dels fets.
L'incident tingué lloc en un camp d'oliveres al terme municipal de Llers, a la comarca de l'Alt Empordà. El servei d'emergències 112 rebé l'alerta a les 06:55 hores d'aquest diumenge 31 d'agost.
Les flames s'havien originat a les rodes d'un remolc cisterna que es trobava estacionat a la finca agrícola. Aquest vehicle s'utilitzava com a dipòsit d'aigua destinat al reg dels conreus circumdants. Els Bombers de la Generalitat de Catalunya confirmaren els detalls de l'operació a través dels seus canals oficials.
Un despertar agitat al camp gironí
La jornada dominical començava de manera abrupta en aquesta localitat de la província de Girona. El foc al remolc generà una notable alarma en un entorn eminentment agrícola. La principal preocupació dels equips d'extinció era que les flames poguessin estendre's a la vegetació propera.
Els camps d'oliveres, especialment en aquesta època de l'any, presenten un risc considerable d'incendi. Per això, la ràpida actuació dels professionals resultà fonamental per controlar el perímetre i neutralitzar l'amenaça.
L'escena mostrava el vehicle pesant envoltat de fum, amb el foc concentrat a la seva part inferior. Els pneumàtics i el sistema de rodatge foren les parts més afectades per la combustió. Afortunadament, la cisterna contenia aigua, fet que descartava el risc d'una deflagració per combustible inflamable.
Tanmateix, la calor intensa podia comprometre la integritat estructural del remolc i complicar les tasques d'extinció. Dues dotacions de bombers es desplaçaren ràpidament per sufocar l'incendi a Llers i assegurar la zona.
La precisa intervenció per controlar el foc
Els equips de bombers arribaren al lloc i desplegaren el protocol d'actuació per a aquest tipus de sinistres. El seu objectiu prioritari fou atacar directament el focus principal de l'incendi localitzat als pneumàtics del vehicle. Utilitzant aigua i altres agents extintors, els efectius aconseguiren rebaixar la càrrega tèrmica i sufocar les flames. L'operació es dugué a terme amb gran eficàcia, evitant que el foc es propagués a la resta del remolc.
Un cop l'incendi es donà per extingit, els treballs dels bombers no havien conclòs. La segona fase de la intervenció consistí a revisar minuciosament tota l'estructura del remolc cisterna. Per a aquesta tasca, els professionals empraren una càmera tèrmica d'alta precisió.
Aquest dispositiu tecnològic permet detectar punts calents que no són visibles a simple vista. D'aquesta manera, es garanteix que no quedi cap brasa oculta que pugui provocar una reactivació del foc hores més tard.
El risc latent a la maquinària agrícola
Aquest succés posa de manifest un perill recurrent a les zones rurals durant l'època estival. La maquinària agrícola, a causa del seu ús intensiu i a les altes temperatures, pot patir sobreescalfaments o fallades mecàniques.
Els sistemes de frens, els rodaments o les instal·lacions elèctriques són punts vulnerables que poden originar un incendi. Un manteniment deficient o una avaria imprevista poden convertir una eina de treball en una font de risc.