Mor un motorista de 32 anys en un xoc contra un autobús

La ciutat de Barcelona ha tornat a tenyir-se de dol aquest dimarts per un nou accident de trànsit amb resultat fatal. Un motorista de 32 anys ha perdut la vida després de col·lidir amb un autobús al districte d'Horta-Guinardó. El tràgic succés s'ha produït al passeig de la Vall d'Hebron, una de les artèries principals de la zona nord de la ciutat.

Es tracta de la cinquena víctima mortal en accident de trànsit en el que portem de 2025 a Barcelona. L'Ajuntament ha confirmat la informació i els cossos d'emergència s'han desplaçat ràpidament al lloc, encara que no han pogut salvar la vida del conductor de la moto.

L'accident, en una via molt transitada

El sinistre ha tingut lloc poc abans de les tres de la tarda, a l'altura del número 276 del passeig de la Vall d'Hebron, una zona amb un trànsit dens, especialment en les hores punta. Per aquesta via circulen tant línies d'autobús urbà com vehicles particulars, cosa que la converteix en un punt crític en la mobilitat diària de la ciutat.

Les circumstàncies exactes del xoc encara estan sota investigació. El que sí que se sap és que la col·lisió va ser prou violenta com per provocar la mort immediata del motorista. No s'ha confirmat si l'autobús implicat pertanyia a la xarxa de TMB o a alguna línia interurbana.

Desplegament d'emergències

Després de rebre l'avís, diverses dotacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar ràpidament al lloc de l'accident. També ho van fer agents de la Unitat Central d'Atestats de Trànsit (UCAT) de la Guàrdia Urbana, encarregats de fer l'atestat i iniciar la investigació corresponent.

Els sanitaris van intentar assistir el motorista, però les ferides eren incompatibles amb la vida. La seva defunció es va certificar al mateix lloc de l'accident. Segons testimonis presencials, l'escena va ser impactant i alguns ciutadans van intentar prestar ajuda fins a l'arribada dels serveis d'emergència.

Una ciutat marcada per la sinistralitat viària

Amb aquesta mort, ja són cinc les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit a Barcelona durant els primers mesos de 2025. Una xifra que, si bé no és rècord, sí que preocupa a les autoritats i als col·lectius ciutadans que exigeixen mesures més contundents per frenar aquesta tendència.

L'Ajuntament ha reiterat en diverses ocasions el seu compromís amb la seguretat viària, impulsant iniciatives com la reducció de velocitat en vies principals, l'ampliació de carrils bici i la pacificació del trànsit en zones residencials. No obstant això, els sinistres continuen produint-se, especialment en punts neuràlgics de la ciutat com la Meridiana, la Gran Via o el passeig de la Vall d'Hebron.

Investigació oberta

La Guàrdia Urbana manté oberta una investigació per esclarir les causes de l'accident. No es descarta que es revisin les imatges de les càmeres de trànsit instal·lades a la zona, cosa que podria ajudar a determinar si hi va haver excés de velocitat, una maniobra perillosa o algun error de senyalització.

Tampoc es descarta una reconstrucció dels fets ni la presa de declaració al conductor de l'autobús, que, segons fonts municipals, es troba en estat de xoc. De moment, no s'han revelat més detalls sobre la identitat de la víctima, a l'espera que s'informi al seu entorn familiar.

Dol i exigència de mesures

Aquest nou accident ha provocat consternació entre veïns del districte d'Horta-Guinardó, que han reclamat una revisió urgent de la seguretat al passeig de la Vall d'Hebron. Alguns col·lectius han recordat que es tracta d'una via d'alta densitat i demanen més controls, millor senyalització i major separació entre autobusos i motos.

A les xarxes socials, ja han començat a circular missatges de condol i crítiques cap a la falta d'acció institucional. La mort d'aquest jove de 32 anys deixa darrere seu una nova ferida a la ciutat, que suma una víctima més a una llista massa llarga en els últims anys.