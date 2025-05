Li roba l'entrepà i provoca el caos: Demanen 6 anys de presó

Un home s'enfronta a 6 anys de presó per colpejar un altre i robar-li l'entrepà el 15 de desembre de 2024 en un bar del barri de Sant Salvador de Tarragona. La Fiscalia l'acusa d'un delicte de lesions i un delicte lleu de furt. En el judici, celebrat aquest dilluns a l'Audiència de Tarragona, la víctima ha declarat que l'acusat li va donar un cop de cap i que el va agredir amb una ampolla de vidre quan li va recriminar el robatori.

En la seva declaració, l'investigat ha reconegut l'agressió, però ha assegurat que ho va fer per defensar-se. El seu advocat ha demanat l'absolució. El tribunal ha concedit la llibertat provisional, amb mesures cautelars, al processat, ja que es trobava en presó provisional des dels fets.

L'home agredit ha explicat que va empènyer l'acusat per recriminar-li que li havia robat l'entrepà mentre estava bevent una cervesa en un bar del barri tarragoní de Sant Salvador. El testimoni ha assegurat que l'investigat li va donar un cop de cap i que després va agafar una ampolla de vidre i li va donar dos cops més. "Vaig posar la mà per protegir-me", ha declarat. "Vaig caure a terra durant la baralla, vaig perdre les dents, quan vaig veure que venia amb l'ampolla em vaig protegir", ha dit.

En la seva declaració, la víctima ha apuntat que el processat havia amagat l'entrepà en una paperera i que va aconseguir reduir-lo i retenir-lo fins que van arribar els agents dels Mossos d'Esquadra a l'establiment. "La cambrera va treure l'ampolla perquè ningú més es colpegés, jo no veia bé, estava marejat -pels cops rebuts-, al final vaig donar algun cop a l'acusat amb la mà", ha confessat l'home.

Per contra, l'acusat ha afirmat que ell no volia barallar-se amb la víctima i ha negat que robés l'entrepà. En la seva intervenció, l'investigat ha dit que l'home li va recriminar el robatori i que també el va agredir. "Ell no volia parlar, va buscar la situació, estava borratxo", ha declarat l'acusat sobre la víctima. A preguntes de la fiscal, ha reconegut que li va donar un cop de cap a la boca per "defensar-se". "Vaig agafar l'ampolla per espantar-lo", ha afegit.

També ha declarat que va cometre l'agressió perquè temia per la seva vida i que no tenia intenció de trencar-li la dentadura. Alhora, ha assegurat que va rebre insults racistes i ha lamentat les lesions que li va provocar a la víctima durant la baralla.

En la vista també han declarat diversos agents dels Mossos d'Esquadra, que han indicat que quan van arribar al bar van trobar la víctima retenint l'acusat i que els van separar. A més, han explicat que l'home agredit tenia sang a la boca i que li faltaven dues dents. Els testimonis també han assegurat que la víctima no presentava símptomes d'estar sota els efectes de l'alcohol ni de les drogues.

Per la seva banda, la metgessa forense ha detallat que va reconèixer la víctima el 17 de desembre de 2024, dos dies després de l'agressió, i que l'home tenia una ferida a la regió occipital, una altra al llavi superior i que havia perdut dues dents, les quals requereixen una reparació odontològica. "No hi havia res rellevant en la seva història clínica sobre que tingués malament la boca, el cop de cap pot ser compatible amb la pèrdua de les dents", ha destacat la testimoni.

Seis anys de presó

La Fiscalia demanava inicialment un total d'onze anys de presó per un delicte de robatori amb violència en establiment obert al públic, comès amb un instrument violent, i per un delicte de lesions. En les conclusions i informes finals, el ministeri públic ha rebaixat a la meitat la petició inicial perquè ha considerat que es tracta d'un delicte lleu de furt i no d'un robatori amb violència. Per això, ha sol·licitat una multa de dos mesos, amb una quota diària de 6 euros, que suma uns 180 euros.

La fiscal ha mantingut la petició de sis anys per un delicte de lesions. Respecte a la responsabilitat civil, ha demanat una indemnització de 360 euros per les lesions i 6.200 euros més per les seqüeles causades a la víctima.

Per la seva banda, la defensa ha demanat l'absolució. I de forma subsidiària, ha sol·licitat que el delicte lleu de furt sigui en grau de temptativa. Quant al delicte de lesions, també ha sol·licitat subsidiàriament que es consideri que els fets van ser per imprudència greu. Alhora, ha demanat que es tinguin en compte les eximents de la por insuperable i de legítima defensa, així com l'atenuant d'arravatament i obcecació.

Finalment, davant la modificació del ministeri públic, l'advocat ha sol·licitat la llibertat de l'acusat, que es troba en presó preventiva des de desembre passat. El tribunal ho ha acceptat i ha decretat la seva llibertat provisional, amb prohibició de sortir de l'Estat Espanyol, retirada del passaport i obligació de comparèixer als jutjats cada quinze dies, fins que hi hagi resolució. El judici ha quedat vist per a sentència.