Problemes a l'A-2 i a l'AP-7: Trànsit intens a Barcelona

La circulació en algunes de les vies més importants de l'àrea metropolitana de Barcelona ha tornat a complicar-se durant les primeres hores de la tarda d'aquest dimarts. Una sèrie d'incidències puntuals han generat retencions importants, especialment en dues artèries principals molt transitades habitualment pels conductors que es desplacen per la regió.

Problemes puntuals a l'AP-7

Un dels incidents més destacats s'ha produït a l'autopista AP-7. Concretament, ha estat a l'altura del Papiol on un vehicle avariat ha obligat al tancament temporal d'un dels carrils en direcció sud. El succés, ocorregut al voltant de les 12:27 del migdia, ha provocat que les cues s'estenguessin ràpidament, assolint fins a 4 quilòmetres de longitud, afectant principalment el tram entre El Papiol i Sant Cugat del Vallès, en direcció Tarragona.

Els conductors que transitaven per aquesta via en aquell moment han hagut d'armar-se de paciència i reduir notablement la velocitat, generant-se una circulació intensa que ha complicat els desplaçaments habituals a aquesta hora del dia.

| ACN

Avaria d'un camió a l'A-2

D'altra banda, l'autovia A-2 també ha registrat problemes significatius durant la mateixa franja horària. Una avaria de camió a Castellbisbal, concretament al quilòmetre 589, ha generat circulació intensa cap a Lleida. Aquest incident s'ha registrat poc després, al voltant de les 12:33, complicant també la situació en aquesta important via de comunicació que uneix Barcelona amb altres zones importants de l'interior.

A més d'aquesta avaria, també es reporten retencions importants en un altre tram de l'A-2, des del quilòmetre 606 al 610, en el tram comprès entre Sant Joan Despí i Cornellà de Llobregat, també en direcció Lleida. Aquesta situació ha persistit des de poc abans del migdia, generant malestar i retards significatius entre els usuaris que van optar per aquesta via per als seus desplaçaments.

Les autoritats de trànsit han actuat ràpidament en cadascuna d'aquestes incidències per intentar minimitzar l'impacte. En el cas de l'AP-7, s'està treballant amb urgència per a la retirada del vehicle avariat, encara que les complicacions en el trànsit es mantenen des de fa ja més d'una hora degut a la intensitat habitual del trànsit en aquesta via durant els dies laborables.

Per la seva banda, la situació a l'A-2 està sent també atesa per operaris i efectius del trànsit que s'han desplaçat al lloc per gestionar l'avaria del camió i millorar les condicions del trànsit a la zona.

Aquest tipus d'incidents puntuals posen de manifest novament la fragilitat del trànsit a les principals vies d'accés i sortida de Barcelona, on qualsevol petit incident pot generar importants complicacions i grans pèrdues de temps per als conductors. La recomanació general continua sent revisar les vies i rutes alternatives abans d'emprendre qualsevol desplaçament, especialment en hores punta o dies laborables, per evitar sorpreses desagradables com les viscudes avui.