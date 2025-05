Apareix un cadàver en unes obres: Primer missatge dels Mossos

Un macabre descobriment ha sacsejat la tranquil·litat d'un dels barris en plena transformació urbanística a Catalunya. A primera hora del matí, diversos treballadors alertaven de la presència d'un cos sense vida a l'interior d'unes obres, donant pas a una investigació urgent per esclarir els fets i determinar què va succeir exactament durant les últimes hores.

El descobriment que va paralitzar les obres

Sobre les 08:00 hores d'aquest dijous, els operaris d'una construcció al carrer Constitució de Barcelona van arribar, com cada dia, per començar les seves tasques habituals. No obstant això, només accedir al recinte, es van adonar ràpidament d'una presència estranya a la zona destinada a l'emmagatzematge de materials per a la construcció.

En acostar-se, van descobrir el cadàver d'un home, visiblement ferit i amb clars signes de violència. Ràpidament van avisar els Mossos d'Esquadra, que en pocs minuts van desplegar a la zona un ampli dispositiu policial, acompanyat per diverses unitats d'emergència mèdica. Segons han pogut confirmar fonts policials, la víctima presentava ferides provocades per arma blanca.

| ACN

La víctima no treballava en la construcció

Encara que en un primer moment es va especular amb la possibilitat que es tractés d'un accident laboral o una disputa entre treballadors, els investigadors han descartat ràpidament aquesta hipòtesi. Fonts properes a la investigació han confirmat que la víctima no figurava com a empleat de l'obra ni estava relacionada amb l'empresa constructora responsable de la promoció d'habitatges cooperatius.

Aquest aspecte obre múltiples interrogants, especialment sobre com i per què la víctima va arribar fins a aquesta zona reservada per a la construcció, cosa que porta els investigadors a considerar que el crim podria haver-se produït en un altre lloc i el cos abandonat posteriorment a les instal·lacions de les obres.

Investigació oberta i primeres hipòtesis

Els Mossos d'Esquadra han emès un breu comunicat oficial confirmant únicament l'existència del cadàver i l'inici d'una investigació exhaustiva. La policia catalana ha preferit mantenir hermetisme sobre detalls específics del cas per no entorpir la feina policial, encara que ja s'estan revisant gravacions de càmeres de seguretat properes per obtenir pistes que permetin reconstruir els últims moments de la víctima.

| ACN

Al llarg del matí, especialistes de la policia científica han inspeccionat meticulosament el lloc, recollint tot tipus de proves que puguin aportar llum a un cas que, per ara, continua envoltat de misteri.

Inquietud veïnal al barri de la Bordeta

El crim ha generat preocupació entre els veïns del barri de la Bordeta, especialment perquè les obres formen part d'un projecte d'habitatges cooperatius molt esperat per la comunitat. Es tracta d'un barri tradicionalment tranquil, que viu actualment un procés de renovació important. Alguns veïns han manifestat a mitjans locals la seva sorpresa i inquietud davant un succés que consideren totalment inusual a la zona.

D'altra banda, fonts veïnals han recordat que, recentment, s'han produït alguns robatoris menors en habitatges i comerços propers, encara que cap havia acabat amb fets violents d'aquesta magnitud, cosa que afegeix un element addicional de preocupació davant la possible escalada de delictes més greus.

Conseqüències del succés en les obres i el barri

Com a conseqüència immediata, els responsables del projecte han detingut temporalment l'activitat a la construcció fins que s'aclareixin les circumstàncies del cas i es garanteixi la seguretat completa dels treballadors. Això suposarà un retard en els terminis previstos, encara que les autoritats locals han assegurat que prioritzaran la seguretat i col·laboraran plenament amb la investigació policial.