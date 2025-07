5 morts i diversos ferits en un brutal accident de trànsit a la N-310

Una tranquil·la tarda de diumenge s'ha vist trencada per la tragèdia. El que per a molts era un trajecte rutinari de final de setmana s'ha convertit en un escenari de desolació i mort després d'una violenta col·lisió que ha commocionat tota una província. El balanç, desolador, deixa un rastre de cinc vides perdudes i diverses famílies destrossades en un succés que ha requerit la mobilització d'un ingent operatiu d'emergències per fer front a la magnitud del desastre.

L'asfalt s'ha tenyit de dol i el silenci de la comarca ha estat interromput per l'udol incessant de les sirenes, que convergien en un punt on el temps s'ha aturat de la pitjor manera possible. L'impacte, d'una virulència extrema, ha deixat els vehicles convertits en un munt de ferros, atrapant diversos dels seus ocupants i presentant un desafiament majúscul per als primers equips a arribar.

La tarda es tenyeix de dol a Cuenca

L'epicentre d'aquest terrible succés s'ha localitzat a la província de Cuenca. Concretament, el sinistre ha tingut lloc a les 16:47 hores al quilòmetre 181 de la carretera N-310, dins del terme municipal de Sisante. Segons ha informat el servei d'emergències 112 de Castella-la Manxa, dos vehicles s'han vist implicats en una col·lisió les causes de la qual ja es troben sota investigació.

| ACN

La primera trucada d'alerta ja anticipava la gravetat de la situació, informant que diverses persones es trobaven atrapades i inconscients. Després de la intervenció dels equips de rescat, s'han confirmat les pitjors notícies: cinc dels ocupants havien mort.

A més, quatre persones més han resultat ferides de diversa consideració, completant un balanç tràgic que ha sacsejat la regió aquest 27 de juliol. La violència del xoc va ser tal que, segons les primeres informacions facilitades, fins a sis dels afectats van haver de ser excarcerats pels bombers d'entre les restes dels cotxes sinistrats.

Un complex i massiu desplegament d'emergències

La resposta a la catàstrofe va ser immediata i d'una envergadura d'acord amb la gravetat de l'accident. Es va activar un dispositiu d'emergències coordinat que va mobilitzar un gran nombre d'efectius fins al punt quilomètric 181 de l'N-310. La prioritat era doble: rescatar les persones atrapades i estabilitzar els ferits per a la seva evacuació urgent.

| Europa Press

Al lloc del sinistre es van desplaçar un metge d'Urgències, dues ambulàncies de suport vital bàsic i una UVI mòbil per atendre els ferits més crítics a peu de carretera. Donada la gravetat de les víctimes i la necessitat d'un trasllat ràpid a centres hospitalaris, també es van mobilitzar dos helicòpters sanitaris, que van aterrar als voltants per fer evacuacions per aire.

Juntament amb els equips mèdics, va ser crucial la tasca dels bombers de la Diputació de Cuenca, procedents del parc de Motilla del Palancar, que van dur a terme les complexes i delicades tasques d'excarceració de les víctimes atrapades. Mentrestant, efectius de la Guàrdia Civil asseguraven el perímetre, tallaven la via per facilitar la feina dels serveis d'emergència i començaven a recollir les primeres dades per a la investigació que haurà d'esclarir les causes del sinistre.