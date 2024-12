Dues carreteres tallades: Un accident múltiple i un altre de solitari a causa de les gelades

per Iker Silvosa

El matí ha començat amb greus complicacions a les carreteres catalanes a causa de múltiples incidents que han posat en dificultats la normalitat en la circulació. El descens de les temperatures i la formació de plaques de gel han estat factors determinants en alguns dels sinistres, causant talls de trànsit i retencions a diverses zones.

El primer dels accidents ha tingut lloc a la C-244, entre la Torre de Claramunt i Capellades. Un vehicle, aparentment per culpa de les baixes temperatures i el gel acumulat, n'ha perdut el control. El xoc ha obligat les autoritats a tallar completament la via. Les condicions de l'asfalt, perilloses a causa de les plaques de gel, han portat Trànsit a advertir els conductors d'extremar les precaucions en aquest tram. Tot i que encara no han transcendit dades sobre els possibles ferits o danys materials, la circulació roman completament detinguda.

El segon incident ha passat a la C-17, a Gurb, en sentit Ripoll. En aquest cas, quatre turismes han col·lisionat, i han ocasionat un important caos en la circulació. L'accident múltiple ha provocat el tall dels carrils i ha obligat els serveis d'emergència a intervenir amb rapidesa. Això sí, cap a les 09.15 hores la circulació s'ha reprès i en aquests instants queda tan sols un carril tallat.

Altres incidents a la xarxa viària catalana

Aquests no han estat els únics accidents registrats al matí. A la C-25, a l'altura de Gurb, un camió ha quedat implicat en un sinistre, deixant només un carril obert al trànsit. La situació ha generat noves retencions en aquest eix clau de la xarxa viària catalana.

A més, a l'N-260, a Riudaura, un camió avariat ha bloquejat el carril dret en sentit Ripoll. Aquest incident ha complicat encara més la circulació a la comarca, sumant-se al caos ja existent. Finalment, a l'N-II, a Girona, un turisme s'ha incendiat, cosa que ha obligat a tallar parcialment la via i desviar el trànsit a través d'un pas alternatiu. Els Bombers treballen intensament per sufocar les flames i assegurar la zona.

I ja hem parlat prèviament sobre un altre accident a la C-32 a l'altura de Cornellà de Llobregat entre dos turismes. Aquest incident ha ocasionat fins a 14 quilòmetres de cues. La situació es va normalitzant a poc a poc amb el pas dels minuts.

L'acumulació d'accidents ha convertit el matí en un autèntic caos a les carreteres catalanes. Els conductors s'han hagut d'enfrontar a llargues retencions, desviaments inesperats i condicions de circulació complicades. Les autoritats recomanen evitar desplaçaments innecessaris i circular amb extrema prudència, especialment a les àrees afectades pel gel.